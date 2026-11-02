Por un homenaje a Ayrton Senna, Kimi Antonelli rechazó usar el número del campeón: “Seguir humilde”

El piloto italiano se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, pero no pierde la ambición.

Este domingo por la tarde, Kimi Antonelli salió campeón de la Fórmula 1 2026. A pesar de que faltan disputarse 4 fechas de la temporada, el italiano se consagró al término del Gran Premio de México y se transformó en el nuevo dueño de la corona de la Máxima. Sin embargo, horas más tarde tomó una drástica decisión y avisó que, pese a ser campeón, no usará el número ‘1’.

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Kimi Antonelli, flamante campeón de la Fórmula 1 en 2026. (Getty Images)

El piloto dominó el año desde el principio y ahora se aseguró matemáticamente el título más importante del automovilismo. Además, con 20 años, se convirtió en el campeón más joven en la historia (rompió el récord de Sebastian Vettel, quien se consagró en 2010 con 23 años y 134 días). En medio de ese contexto, reveló que seguirá utilizando el ’12’.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Motorsport, fue más que contundente. “Me quedaré con el número 12 porque, obviamente, es un número muy especial para mí“, sentenció Kimi en primera instancia. Inmediatamente después, también agregó: “También es una forma de mantener los pies sobre la tierra, de seguir siendo humilde“.

Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1, junto a Max Verstappen y Lewis Hamilton. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta. “Siento que mantener el número 12 me permite tener un nuevo punto desde el cual empezar y construir todo de nuevo e intentar mejorar más“, aseguró Antonelli sin titubear. De hecho, vale resaltar que usa ese número en homenaje a Ayrton Senna, que es su ídolo desde la infancia y hasta lo porta desde la Fórmula 4.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Soy una persona muy supersticiosa“, aclaró el joven piloto italiano. No conforme con esa declaración, entre risas, reveló un detalle más. “El número uno nunca fue un buen número para mí. ¡Cada vez que me lo puse, salió extremadamente mal!“, confesó el flamante campeón.

Kimi Antonelli, flamante campeón de la Fórmula 1 en 2026. (Getty Images)

Así, 2027 será la primera temporada en la que el ‘1’ no figurará en la parrilla, desde 2021. Lando Norris lo usó en 2026, mientras que Max Verstappen se lo adueñó los 4 años anteriores. Sin ir más lejos, Lewis Hamilton fue el último en no usarlo, cuando conquistó por última vez la Fórmula 1 y optó por mantener el ’44’ en su monoplaza.

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