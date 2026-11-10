Con solo 20 años, el piloto italiano se consagró campeón a bordo del Mercedes y la familia del legendario piloto lo reconoció.

Mercedes y Toto Wolff apostaron a lo grande por Kimi Antonelli como sucesor de Lewis Hamilton y la planificación ya rindió frutos. La escudería invirtió en la carrera del joven italiano que con 20 años ya es campeón de la Fórmula 1 y llevó al equipo también al Campeonato de Constructores junto a George Russell.

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En medio de la euforia por su conquista en el Gran Premio de México, Wolff, jefe de Mercedes, pasó de pedir cautela en cuanto a las comparaciones de Antonelli con Ayrton Senna a aceptar que la propia familia del legendario piloto brasileño remarcara las similitudes entre ambos.

Antes de México, cuando Antonelli estaba a punto de conquistar la F1, Wolff comentó: “Estamos tratando de proteger a Kimi de las actividades mediáticas y de marketing de la manera en que ellos lo protegen y en la medida de nuestras posibilidades”.

“Seguimos insistiendo, también a nuestros amigos de la prensa italiana, en que, por favor, no establezcan comparaciones con Ayrton Senna e ‘Il Fenomeno’. Creo que la Gazzetta dello Sport tituló que ha ganado cinco carreras consecutivas —lo cual es increíble para un joven—, pero todavía no hemos ganado ningún campeonato, y él tiene 19 años”.

Toto Wolff festeja con Antonelli. (Foto: Getty)

“Parece haber un segundo Senninha”

Más relajado, con los objetivos cumplidos y luego del Gran Premio de Brasil, Wolff volvió a referirse a las comparaciones y dio a conocer las palabras de la familia de Senna, que se mostró muy cerca de Antonelli durante las actividades en Interlagos.

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“Comparar a Kimi con Senna, bueno… nunca me ha entusiasmado mucho hacer esta comparación. Senna es un gigante de este deporte; tanto por quién era como persona como por quién era como piloto de carreras. Considero que establecer estos estándares para un piloto de 20 años supone mucha presión; por eso prefiero no hacer comparaciones en esta etapa. Él es Kimi; Senna era Senna”, inició el empresario alemán.

Y completó: “Pero es entrañable ver cómo la familia Senna lo acoge. Dicen que es la primera vez que parece haber un segundo ‘Senninha’. Es la primera vez que se puede decir: ‘Se parece un poco a él’. Pero, tal vez, en esta etapa sea un ‘Senninha’ y no todavía un ‘Senna’. Así que dejemos que el ‘Senninha’ se desarrolle, dejemos que se convierta en un Senna”.

Cuándo es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1

Luego de una semana de descanso para los pilotos, la temporada 2026 de la Fórmula 1 se reanudará el 22 de noviembre con la disputa del Gran Premio de Las Vegas el domingo por la madrugada en Argentina.

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