Los padres de Kimi Antonelli deciden cuánto dinero puede gastar por mes: “Nada se regala”

Verónica Pomaro, madre del campeón de la Fórmula 1, reveló la regla económica que le impusieron a su hijo.

Kimi Antonelli es el piloto del momento en la Fórmula 1. El italiano de Mercedes se convirtió en el campeón más joven de la historia en el GP de México y se aseguró unos cuantos millones en premios. Sin embargo, a pesar de sus estratosféricas ganancias, sus padres le ponen un tope para gastar por mes.

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Así lo reveló su madre, Verónica Pomaro, en declaraciones publicadas por La Repubblica. “Cada mes le ingreso una paga y tiene que arreglárselas con ella. Hemos establecido un presupuesto y debe aprender a respetarlo“, reveló.

Kimi Antonelli, junto a sus padres, en la F1 (Getty Images)

“Le dije que, si quiere irse de vacaciones pero ya se ha gastado todo el dinero de los meses anteriores, tendrá que apañárselas. No venimos de familias ricas. Nada se regala, hay que ganárselo“, completó Verónica sobre la economía de Antonelli.

Estas declaraciones provocaron opiniones diversas entre los fanáticos. Después de todo, Kimi ya es mayor de edad y es millonario (se estima que tiene un salario base de 3.4 millones de euros) como piloto de la Fórmula 1 en el equipo Mercedes.

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¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La Máxima no contará con actividad este fin de semaan y volverá al ruedo con el Gran Premio de Las Vegas la semana próxima. De esta manera, la siguiente carrera será el domingo 22 de noviembre a la 1 de la mañana de Argentina.

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