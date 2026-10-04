Briatore analizó la carrera de Colapinto y Gasly en el Gran Premio de Baréin: “Intentamos algo diferente”

Alpine llevó a cabo una estrategia particular en el Circuito de Sepang, pero no dio el resultado que se esperaba.

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Baréin, en una nueva fecha de la Fórmula 1, pero que se realizó en Malasia. En ese sentido, en la carrera que ganó Max Verstappen y significó el primer triunfo de Red Bull, Franco Colapinto terminó 13° a pesar de haber comenzado anteúltimo, mientras que Pierre Gasly quedó en la 16° posición.

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De cara a la acción que se disputó en el Circuito de Sepang, Alpine utilizó una curiosa estrategia que le jugó una mala pasada: mandó a sus dos pilotos con blandos y lo pagó muy caro. Apenas unas horas más tarde, como no podía ser de otra manera, rompió el silencio Flavio Briatore y dio a conocer su opinión luego del fin de semana.

Flavio Briatore, Franco Colapinto y Pierre Gasly, de Alpine. (Getty Images)

Lo cierto es que fue contundente. “No fue el resultado que queríamos hoy teniendo en cuenta desde dónde comenzamos la carrera“, sentenció el asesor ejecutivo en primera instancia. Inmediatamente después, también agregó: “Particularmente con nuestros rivales sumando puntos y la diferencia actual de puntos en el campeonato“.

Pocos segundos más tarde, hizo una breve reflexión. “Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento y, viendo lo que sucedió en la carrera, no tomamos las decisiones correctas ni hicimos un trabajo lo suficientemente bueno como equipo“, manifestó a modo de análisis el hombre importante de la escudería francesa.

Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly, de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

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A su vez, Briatore fue sincero. “Nosotros, y algunos otros equipos, intentamos algo diferente con los neumáticos“, reconoció sobre la estrategia que llevó a cabo Alpine. No conforme con esa declaración, hizo una importante aclaración. “Y después hicimos todo lo posible para recuperarnos, pero no dio resultado“, reveló sin titubear al decirlo.

A pesar de que no terminó como se esperaba, el asesor ejecutivo fue positivo con algunos ítems de la carrera. “Sin embargo, la velocidad en seco pareció prometedora y todavía quedan muchas carreras para intentar alcanzar el quinto puesto en el campeonato“, aseguró sobre el claro objetivo de Alpine en esta temporada 2026.

Flavio Briatore y Franco Colapinto, de Alpine. (Getty Images)

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Resultado de la carrera del GP de Baréin en Malasia

Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Checo Perez (Cadillac) George Russell (Mercedes) – DNF Alex Albon (Williams) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF

Tabla del Campeonato de Constructores 2026