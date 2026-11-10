Lando Norris, ilusionado con el regreso de la Fórmula 1 a Argentina: “Estoy emocionado”

El británico fue campeón en 2025 con McLaren y coqueteó con el Gran Premio de Buenos Aires en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El Gran Premio de Buenos Aires está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Bien se sabe que la irrupción de Franco Colapinto volvió a despertar el interés nacional y es por eso que Argentina busca albergar la Fórmula 1 nuevamente. En ese sentido, el que sorprendió con una declaración inesperada fue Lando Norris, que coqueteó con la sede.

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Lando Norris y Franco Colapinto, pilotos de Fórmula 1. (Getty Images)

Cabe recordar que el Gobierno y la Ciudad de Buenos Aires trabajan en conjunto y llevan a cabo grandes obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para adaptarlo a los estándares internacionales. El objetivo es la homologación para poder tener una fecha en 2028, lo que significaría un total de 30 años sin organizar un fin de semana, es decir desde 1998.

Lo cierto es que, según reveló Infobae, el piloto de McLaren fue contundente. “Es un lugar al que tampoco he ido nunca en mi vida“, expresó en primera instancia el británico. “Pero sé que está lleno de personas con mucha pasión y sé que Argentina ha formado parte del automovilismo y de la Fórmula 1 durante muchos años“, manifestó también.

Avanza la obra de asfaltado en el Autódromo. La vuelta de la Fórmula 1 a la Ciudad está cada vez más cerca. pic.twitter.com/nFnIScNs1E — Jorge Macri (@jorgemacri) November 6, 2026

Sobre el GP de Buenos Aires, Norris sentenció: “Es algo que espero con ilusión“. Pocos segundos más tarde, el campeón del mundo en 2025, reconoció: “Es bonito cuando tenemos nuevos lugares a los que ir en el calendario. Así que estoy emocionado“. Además, añadió: “No sé en qué año iremos, pero desde luego espero que sea en el futuro“.

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Por otro lado, agregó: “No creo haber visto una carrera allí, pero las carreras que están en América y Sudamérica, para mí, son mis favoritas“. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, también sostuvo: “Ya sea Brasil, México, Austin, probablemente estén entre mis cinco o seis carreras favoritas de la temporada, junto con Mónaco y Silverstone“.

Lando Norris, piloto británico de McLaren en la Fórmula 1. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que se llamará Gran Premio de Buenos Aires de la Fórmula 1, debido a que la Ciudad se hizo cargo de las remodelaciones del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. A su vez, también lleva dicho nombre en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, donde reina la categoría Moto GP, que recupera la fecha que tuvo hasta 1999.