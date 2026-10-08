Sin Piastri: Seis pilotos siguen con chances de ganar el Mundial de la F1

Solo un puñado de corredores tienen posibilidades matemáticas de obtener el título a falta de siete carreras, pero el máximo candidato es Kimi Antonelli.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y el candidato sigue siendo el mismo: Andrea Kimi Antonelli. El italiano se impuso en la batalla interna contra George Russell y ya tiene 84 puntos de ventaja, pero todavía hay seis pilotos con chances matemáticas.

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Además de los antes mencionados, Ferrari continúa con sus dos pilotos en carrera; mientras que McLaren y Red Bull Racing solo tiene a uno de sus corredores con oportunidades. Puntualmente, en total son: Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris y Max Verstappen.

Los pilotos en carrera para el Mundial de Pilotos (@F1)

Ahora, Kimi tendrá una nueva oportunidad de despegarse en la tabla, ya que George Russell deberá penalizar en la carrera principal del Gran Premio de Singapur 2026 por cambiar nuevamente su unidad de potencia.

Kimi Antonelli se convertirá en el campeón más joven de la F1

Por ahora el récord de precocidad le pertence a Sebastian Vettel, quien se consagró campeón con Red Bull Racing en 2010 con 23 años y 134 días. Sin embargo, Kimi Antonelli tiene apenas 20 años y está a un par de carreras de obtener el título.

En síntesis

Kimi Antonelli lidera el Mundial 2026 con 84 puntos sobre George Russell.

lidera el Mundial 2026 con 84 puntos sobre George Russell. George Russell penalizará en el GP de Singapur por cambiar su unidad de potencia.

penalizará en el GP de Singapur por cambiar su unidad de potencia. Con 20 años, Kimi Antonelli busca superar el récord de precocidad de Sebastian Vettel.