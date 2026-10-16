Lando Norris dejó atrás la polémica con Franco Colapinto: “Un buen amigo”

El piloto de McLaren había pedido que suspendieran al argentino tras el accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La relación entre Franco Colapinto y Lando Norris parece haberse reestablecido. Estos dos pilotos siempre tuvieron buena onda dentro del paddock, pero en las últimas semanas hubo roces luego de que el piloto de McLaren pidiera la suspensión del argentino.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Estas declaraciones de Norris llegaron durante el Gran Premio de Azerbaiyán, justo después del choque de Colapinto que dejó a ambos coches afuera de la carrera. El propio Lando también declaró en caliente en alusión a Franco: “Hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”.

Tras estos dichos, pilotos como Max Verstappen o George Russell se pusieron del lado de Colapinto, quien aseguró haberse sorprendido por las palabras de Norris. Finalmente, el vigente campeón de la F1 se disculpó con Franco y ahora dejó en claro que la polémica ya quedó atrás durante una transmisión en vivo.

Puntualmente, Lando Norris se filmó en vivo abriendo tarjetas de colección de la Fórmula 1 y en un momento le tocó Franco Colapinto. Acto seguido, el de McLaren expresó: “Un buen amigo, Franco”.

lando taking out a franco card: "a good friend!!" ❤️‍🩹 pic.twitter.com/2XGKuXkUaU — ray (@ln4norris) October 14, 2026

Más adelante, a Norris le volvió a tocar una carta del oriundo de Pilar y soltó: “Franquitoo”. De esta manera, quedó en claro que los problemas ya quedaron atrás y se recompuso la amistad.

Publicidad

FIRST “a good friend franco colapinto” AND NOW “FRANQUITO”???????? LANDO NORRIS YOU’RE GOING TO SEND ME TO AN EARLY GRAVE 😭😭😭😭 pic.twitter.com/YPZ84bOoXd — mel ¹ ⁴³ (@luckyagainlando) October 15, 2026

Este fin de semana no hay Fórmula 1

Tras el Gran Premio de Singapur, la F1 se toma un breve descanso y retomará la actividad la semana que viene en Austin (23 al 25 de octubre). Normalmente, cuando se produce un cambio de continente entre carrera y carrera, la Máxima suele dejar una semana de espacio por cuestiones de logística.

En síntesis

Lando Norris llamó “buen amigo” a Franco Colapinto durante una transmisión en vivo.

llamó “buen amigo” a Franco Colapinto durante una transmisión en vivo. Gran Premio de Azerbaiyán originó el conflicto cuando Norris pidió suspender a Colapinto.

originó el conflicto cuando Norris pidió suspender a Colapinto. Del 23 al 25 de octubre será la próxima carrera de F1 en Austin.