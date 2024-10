Diversos medios europeos aseguraron que el ex piloto de Fórmula 1 presenció el casamiento de su hija Gina, pero el neurocirujano Jussi Posti lo desmiente.

A una década de lo que fue su accidente esquiando junto a su familia en la estación invernal de Méribe, en los Alpes franceses, muy poco se pudo saber de la vida íntima de Michael Schumacher. Una de las últimas personas que se refirió a su estado de salud fue Roger Benoit, uno de sus más grandes amigos con el que compartió los mejores momentos de su carrera.

Más allá de que sostuvo, en diálogo con el diario Blick, que “es un caso sin esperanza”, en las últimas semanas surgieron muchísimos rumores respecto a su presencia en el casamiento de su hija Gina. Diversos medios europeos sostuvieron que el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 presenció la boda, dado a que la principal regla que los invitados debían cumplir para asistir al evento era desprenderse de sus respectivos teléfonos móviles.

Después de lo que fue la teoría que inundó a los principales medios de comunicación del Viejo Continente, quien se refirió a la situación fue Jussi Posti, jefe del departamento de neurocirugía y lesiones cerebrales traumáticas del Hospital Universitario de Turku en Finlandia, quien sostuvo que “según la información disponible, no creo que lleve una vida muy activa”. Además, en diálogo con Daily Mail, añadió que “todo apunta a que no se encuentra bien. La mayoría de los pacientes que están postrados en cama se vuelven tan frágiles y rígidos que ya no es posible levantarlos de la cama después de tantos años”.

“Esto sugiere que probablemente ha estado en la misma condición durante la última década. Dudo que algo repentino haya cambiado en esta etapa”, explicó Posti que también aseguró que “normalmente, los pacientes recuperan lo que pueden en un plazo de dos años, y luego se suele fijar el nivel de recuperación. En esencia, este tipo de pacientes son, en el mejor de los casos, modelos muy experimentales”. A raíz de sus declaraciones, prácticamente es imposible que Schumacher haya estado presente en la ceremonia, aunque el misterio continuará latente dado a que no hay un registro fotográfico ni audiovisual del teutón.

Michael Schumacher.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Michael Schumacher?

El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher padeció un gravísimo accidente mientras esquiaba junto a su familia en la estación invernal de Méribe, en los Alpes franceses.

El ex piloto alemán se golpeó la cabeza cuando se encontraba fuera de pista entre las zonas de La Biche y Mauduit. Rápidamente fue trasladado al Hospital Universitario Grenoble-Alpes, donde se conoció el primer parte médico, que diagnosticó lesiones cerebrales serias, quedando en estado crítico. Y luego de ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, durante varios meses debieron mantenerlo en coma inducido.