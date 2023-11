Gallardo al Al Ittihad: el verdugo de Boca que dirigirá el ex DT de River

Lo que comenzó con un rumor a principios de esta semana, finalmente terminó por confirmarse este miércoles, sacudiendo a todo Argentina y al mundo del fútbol en general. Es que luego de casi un año inactivo tras su salida de River, y tras el rechazo de casi 10 clubes en Europa y Sudamérica que lo buscaron como DT, finalmente se confirmó que Marcelo Gallardo tomará las riendas del Al Ittihad de Arabia Saudita.

El club árabe que es uno de los más importantes de aquel país de Medio Oriente y viene de ser campeón la temporada pasada, pero actualmente se encontraba sin rumbo debido a que destituyó en las últimas semanas a su entrenador Nuno Espirito Santo luego de una discusión con su máxima estrella del equipo, Karim Benzema.

Luego de ofrecerle el cargo al español Julen Lopetegui, y de la negativa de parte del ex DT de la Selección de España para asumir allí, finalmente Al Ittihad se inclinó por Marcelo Gallardo, tentándolo con el ofrecimiento del tercer contrato más alto del mundo para un director técnico. Y pese a que Gallardo como prioridad optaba por un proyecto desde cero en el que pueda competir en el viejo continente, finalmente el ex River se quedó con los millones de Arabia Saudita y fue confirmado como el nuevo DT del equipo de la ciudad de Yeda.

Allí, además del capitán Karim Benzema, Gallardo será el entrenador de otras figuras como el internacional ex Liverpool, Fabinho, el francés campeón del mundo N’Golo Kanté, el ítalo-brasileño con pasado en Betis, Luiz Felipe, el arquero ex Gremio Marcelo Grohe, el portugués ex Celtic, Filipe Jota; y también contará con el brasileño Romarinho, quien es un antiguo verdugo de Boca en la Libertadores 2012.

En concreto, Marcelo Gallardo tendrá en sus filas al mediapunta brasileño que ahora tiene 32 años, pero cuando era una joven promesa de 21 años, amargó a Boca en la final de aquella Libertadores cuando militaba las filas del Corinthians.

Romarinho, un villano para Boca y un héroe en Corinthians

Cuando se dio la final de la Libertadores del 2012, Romarinho fue suplente en el Timao en la ida, la cual se disputó en La Bombonera. Cuando Boca ganaba por 1 a 0 con el gol de Facundo Roncaglia, el delantero ingresó en el segundo tiempo a falta de solo 7 minutos para el final del encuentro. Dos minutos después, en la primera pelota que tocó, Romarinho le dio el tanto del empate a los que en ese entonces dirigía Tite para luego definir, con la paridad en el marcador en la ida, la serie final en Sao Paulo.

Allí, Corinthians finalmente venció a Boca con un doblete del atacante Emerson Sheik y el Timao levantó su primera Libertadores. Y si bien Romarinho no vio minutos en aquella vuelta, los siete minutos disputados en la ida y su gol en La Bombonera bastaron para que el por entonces juvenil sea considerado un villano para todo el Mundo Boca. Ahora, 11 años después de aquel momento en donde se convirtió en uno de los verdugos del Xeneize, en Arabia será dirigido por Marcelo Gallardo en el Al Ittihad, equipo en el que Romarinho se encuentra desde 2018.

La carrera de Romarinho, de Brasil a Al Ittihad

El mediapunta de 32 años inició su carrera en el Rio Branco de Brasil, para luego desembarcar en el Sao Caetano y el Bragantino antes de recalar en Corinthians. Tras haber ganado la Libertadores, la Recopa y el Mundial de Clubes en el Timao entre 2012 y 2013, a mediados de 2014 emigró a Medio Oriente, para hacer gran parte de su carrera allí. Primero, arribó al El-Jaish de Qatar, para tres temporadas más tarde partir rumbo al Al-Jazira de Emiratos Árabes. Finalmente, en 2018 fue adquirido por 7 millones de euros por el Al Ittihad, club en el cual se encuentra desde aquella fecha. En toda su carrera, Romarinho lleva 429 encuentros disputados con 183 goles y 47 asistencias.