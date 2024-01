Luego de un fin de año con resultados adversos, Marcelo Gallardo se encuentra junto al plantel de Al Ittihad en Dubai, en donde están realizando una mini puesta a punto de cara a la reanudación de la Liga Profesional Saudí a mediados de febrero, una vez que finalice la Copa de Asia.

Con casi todos sus jugadores a disposición, ya que algunos fueron convocados a sus respectivas selecciones, el Muñeco tiene un problema particular, que es con Karim Benzema, la figura del equipo, que fue separado del plantel tras ausentarse en algunos entrenamientos.

Referido a esta situación que está viviendo el experimentado delantero francés, su abogado, Hugues Vigier, rompió el silencio en una entrevista con la cadena televisiva BFM TV, en comentó la situación del jugador y abrió la puerta a una posible salida en el corto plazo.

“Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período (en Al-Ittihad) sea menos próspero. También se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón (en Mauricio) y regresó a Arabia Saudita. Pero lo hemos visto resurgir de sus cenizas”, comenzó explicando.

Además, defendió a Benzema de las críticas por su rendimiento futbolístico, ya que en los últimos partidos no fue el mejor: “Si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de que el delantero de 36 años se vaya del equipo de Marcelo Gallardo y regrese al Lyon de Francia, conjunto en el que debutó como profesional: “Debo decir que estaría muy feliz de verlo volver a jugar en Lyon. Me gustaría… Pero no me lo ha anunciado por el momento”.

Cabe destacar que, atentos a la situación de Benzema por la separación del plantel, hay otros equipos del fútbol europeos que están interesados en incorporarlo en esta ventana de fichajes, siendo el Chelsea y Arsenal, dos importantes instituciones de la Premier League, los más interesados.

Los números de Benzema en Al Ittihad

El exjugador del Real Madrid había tenido una producción a la altura de las expectativas en sus primeros partidos con Al Ittihad. Sin embargo, algunos malos resultados sufridos por el equipo en el certamen doméstico sumados a la eliminación en cuartos de final del Mundial de Clubes, cuando existía la ilusión de ver al equipo al menos en instancia de semifinales, lo pusieron en el centro de la crítica. En total, disputó 20 encuentros con el club saudí, marcó 12 goles y entregó 5 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Benzema con Al Ittihad?

El vínculo del francés con la institución árabe finaliza el 30 de junio del 2026.