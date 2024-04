Desde la llegada de Cristiano Ronaldo a la liga árabe, fueron diversas estrellas las que tomaron la misma decisión. Así fue como se dieron los arribos de Karim Benzemá, Neymar, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, N’Golo Kanté y Rúben Neves, entre otros. Y ahora, el que piensa en adquirir jerarquía para Al Ittihad, es Marcelo Gallardo.

Después de lo que fue la derrota frente a Al Hilal por la Supercopa de Arabia Saudita, el Muñeco comenzó a planificar el futuro del elenco en el que tiene contrato hasta junio de 2025. Y uno de los futbolistas que desea adquirir está en las filas de Manchester City, donde es un gran socio de Julián Álvarez, viejo conocido del ex DT de River Plate.

Desde el periódico Al-Riyadiahafirmaron que el Muñeco está detrás de los pasos de Kevin De Bruyne, por lo que desde Al Ittihad solicitaron el fichaje del volante belga al Programa de Reclutamiento de la Saudi Pro League.

Si bien todavía no hubo un avance fuerte en la posible contratación, a sus 32 años, De Bruyne posee un valor de mercado que alcanza los 60 millones de euros, según reporta el sitio especializado, Transfermarkt. Incluso, la fuente citada destaca que “el nigeriano Michael Emenalo, director deportivo de la Liga Profesional, ha comenzado a mantener reuniones con los clubes para conocer los nombres que quieren fichar la próxima temporada”.

Como desde Al Ittihad ya dieron aviso que les interesa el capitán belga, ahora será el turno de que la Saudi Pro League negocie con el futbolista y también con los Citiziens, ya que posee contrato hasta junio de 2025, y que exista la posibilidad de sumarse a las filas del conjunto dirigido por Gallardo.

Enfrentar a Lionel Messi antes que a Cristiano Ronaldo

La preferencia de Kevin de Bruyne por la MLS por sobre la Liga Profesional Saudí también se puede interpretar como la idea de enfrentar a Lionel Messi antes que a Cristiano Ronaldo. Ambos futbolistas son figuras en estas respectivas ligas y el belga podría convertirse en rival o hasta incluso compañero de alguno.

En cuanto a una posible llegada a Arabia Saudita, el actual futbolista de Manchester City se lo vinculó con Al Nassr, actual club que tiene a CR7 como estrella. Aunque no se descarta que pueda llegar a Al Hilal, Al Ittihad o Al Ahli. En cambio, no han trascendido franquicias de la MLS que lo pretendan.

De todas maneras, se especula con que de Bruyne pueda llegar a un equipo rival de Inter Miami. Esto haría que se convierta en una de las nuevas estrellas de la MLS, ideal para seguir potenciándola como lo hizo con la llegada de Lionel Messi. Aunque, por el momento, todo se trata de una intención del jugador.

¿Qué dijo Pep Guardiola sobre una posible salida de Kevin de Bruyne?

Pep Guardiola fue consultado recientemente por el futuro de Kevin de Bruyne en una rueda de prensa previa al duelo ante Luton Town. “Es una pregunta para él. Me encantaría que se quedara, pero no lo sé… No sé si tiene una oferta, no sé si Arabia Saudita lo quiere. Me encantaría que se quedara en el Manchester City“, aseguró.