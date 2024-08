El futbolista no entraba en los planes de Pep Guardiola desde su regreso.

El Fondo de Inversión Árabe es el que patrocina a los principales equipos de su fútbol local, y el cual entabló incontables negociaciones con el Manchester City en este mercado. Los objetivos eran Kevin De Bruyne y Ederson, pero finalmente ambos continuarán en el equipo de Pep Guardiola, aunque los árabes encontraron otra figura para fichar.

Proveniente del Manchester City, pero con una última temporada disputada en Barcelona, Joao Cancelo es la más reciente figura en sumarse al fútbol de Arabia Saudita. El lateral portugués, de 30 años, es nuevo futbolista del Al-Hilal, flamante campeón de la Supercopa de Arabia, en un acuerdo total de 25 millones de euros.

De acuerdo a lo reportado por Fabrizio Romano, el futbolista firmará contrato hasta 2027 y su salario sería de 15 millones de euros por año, en estas tres temporadas. Los exámenes médicos ya fueron completados y sólo queda completar la documentación para hacer oficial el fichaje.

Lo confirmó Fabrizio Romano: Joao Cancelo es nuevo jugador del Al-Hilal (X: @FabrizioRomano)

Joao Cancelo fue descartado del Manchester City

Joao Cancelo llegó al Manchester City a cambio de 65 millones de euros en 2019, proveniente de la Juventus. Fue titular durante dos temporadas para Pep Guardiola, pero finalmente el español comenzó a perder confianza en él, hasta enviarlo a préstamo a Bayern Múnich en la 2022/23.

El regreso a Manchester no duró demasiado, puesto que antes de iniciar la temporada pasada, Joao Cancelo se fue a Barcelona, donde jugó 32 partidos en la última campaña. Desde el final de su cesión y tras su participación en la Eurocopa con Portugal, Cancelo no estuvo en los planes de Pep Guardiola en el Manchester City y no fue convocado ni para la gira por Estados Unidos ni para los partidos iniciales de la temporada.

El Al-Hilal sigue sumando figuras

El estelar Al-Hilal espera por la recuperación de Neymar y la llegada de Cancelo. IMAGO

A la espera del inminente regreso de Neymar tras su lesión, Al-Hilal sigue dominando el fútbol de Arabia Saudita. El último campeón de la liga y supercopa árabe tiene en su plantilla varios futbolistas que supieron destacar al máximo nivel en Europa.

Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Rúben Neves, Malcom o Aleksandar Mitrovic son algunos de los nombres a los que se sumará Cancelo en su llegada a Medio Oriente.