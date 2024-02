Revelan que Marcelo Gallardo no la está pasando bien en Arabia Saudita: "Está tristón"

Marcelo Gallardo no estaría pasándola de la mejor manera en Arabia Saudita… al menos eso piensan en España. Mientras vuelve a aparecer como candidato para dirigir al Barcelona, la prensa europea asegura que el Muñeco no está tan cómodo como se creía en el exótico Al Ittihad.

Así lo informó Moisés Llorens, periodista de ESPN, desde España. “¿Cómo está Gallardo en Arabia? Por la información que manejamos, mal. A gusto no está”, sentenció el corresponsal sobre la situación que atraviesa el ex entrenador de River en su club.

“Está tristón. Creo que Arabia le queda pequeño y luego se ha encontrado con el rifirrafe de Karim Benzema, que fue una novela durísima para él”, agregó Llorens, que aclaró que“hay una cláusula de salida que le da la posibilidad de desembarcar en cualquier club grande de Europa”.

¿Puede Gallardo llegar a Barcelona?

En el medio de los rumores que vuelven a vincularlo con el club culé, Llorens fue claro: “Laporta confió en Xavi porque el año pasado ganó LaLiga y la Supercopa de España. Esta temporada, con mejor equipo, el Barça no ha arrancado y todos sabemos cómo ha acabado la película, que es con Xavi anunciando su salida después de ser goleado y humillado por el Villarreal“.

“Xavi, junto con el presidente, decidieron no seguir más allá del próximo 30 de junio. Se abre la baraja, lógicamente, de candidatos, y ahí aparece el nombre de Gallardo. Tú me preguntas, ¿está muy arriba o está muy abajo? Yo diría que no está en los primeros puestos, pero sí que es un técnico que está muy valorado”, aseguró el periodista.

Y agregó: “Tiene muchos esquemas, tiene el compromiso de poner a gente joven, que es algo que el Barça, a día de hoy, necesita. Es un entrenador con muchas variantes, que sabe lo que toca hacer en todo momento. Gallardo es respetadísimo en Europa por el buen papel que hizo en River“. De todas formas, para cerrar el tema, Llorens aseguró que “Laporta siempre ha sido mucho de la escuela alemana y siempre soñó con Jürgen Klopp”.

Los números de Gallardo en Al Ittihad

El Muñeco lleva apenas 9 partidos dirigidos en el conjunto de Arabia Saudita, repartidos en la Saudi Pro League, Champions Asiática y Mundial de Clubes. Hasta ahora, suma 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas. ¿Podrá mejorar al equipo en 2024?