El pasado jueves, ya con el chip puesto en el Mundial de Clubes, el Al-Ittihad sufrió su primera derrota con Marcelo Gallardo como entrenador. El equipo del Muñeco cayó 3 a 1 ante Damac por la Liga Profesional Saudí. El único gol visitante lo anotó Abderrazak Hamdallah luego de un polémico penal que hizo enojar a todos en el conjunto local.

Marwan Al Sahafi se iba mano a mano con el arquero y se zambulló tras una mala definición. El árbitro hondureño Said Martínez cobró penal, pese a que nadie reclamaba infracción. Luego de 5 minutos, el VAR lo llamó para que revisara la acción y, lejos de dar marcha atrás, ratificó su decisión inicial.

El enojo de un relator

Diego Canepa, relator argentino de Zapping Sports de Chile, se hizo viral por su decisión de no narrar el penal luego de la polémica decisión del juez.

“Quiero justicia divina”, estaba diciendo hasta que el VAR invitó al colegiado a revisar la jugada. “¡Ni lo toca! Es una vergüenza”, acotaba mientras se esperaba la decisión final. Cuando Martínez cobró el penal, se plantó: “No, no, no… Ya está, es una vergüenza. No voy a relatar el penal, me da vergüenza ajena”.

Por este motivo, quien tuvo que tomar las riendas fue Nicolás Peric, que le puso la mejor de las ondas, gritó el 1-1 y bromeó: “Penal bien cobrado. Se hace justicia, señores”.

¿Por qué había un árbitro de Honduras en Arabia Saudita?

En su proyecto para seguir creciendo, las autoridades de la liga de Arabia Saudita decidieron contratar a algunos de los mejores árbitros del mundo para sus partidos. Desde la llegada de Cristiano Ronaldo, distintos colegiados de UEFA, CONMEBOL y CONCACAF fueron a impartir justicia a los juegos de este campeonato.

Fernando Rapallini, Facundo Tello, Yael Falcón Pérez son algunos de los jueces que aparecieron para dirigir distintos partidos de esta exótica competencia.