Albania vs. San Marino en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania recibe este martes 6 de octubre a San Marino con la obligación de no relajarse pese a la diferencia abismal entre ambos.

Se juega la cuarta fecha de la Liga de Naciones y Albania necesita sumar para consolidarse en la zona alta de su grupo, mientras San Marino solo busca evitar otra goleada.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Albania llega de perder 1-2 como visitante ante Finlandia, un traspié que cortó una racha positiva: antes había goleado 3-0 a este mismo rival y también había vencido 2-0 a Bielorrusia de local. Con 6 puntos en 3 partidos, el equipo ocupa la posición 17 y tiene margen para corregir el rumbo ante un adversario que no debería complicarlo.

San Marino no encuentra la forma de sumar ni de hacer un gol. Cayó 0-4 ante Bielorrusia, antes había perdido 0-3 justamente contra Albania y cerró su visita a Finlandia con un contundente 0-7 en contra. Sin puntos en el torneo, es el último entre los 54 equipos de la competencia y llega a este partido con la necesidad urgente de mostrar algo distinto.

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El historial entre Albania y San Marino

El historial entre ambos es completamente unilateral: se enfrentaron cinco veces y Albania ganó todas, con una diferencia de goles de 16 a 0. El antecedente más reciente es justamente de esta misma Liga de Naciones, cuando Albania goleó 3-0 como visitante, y los registros previos muestran siempre el mismo resultado: triunfos albaneses sin que San Marino logre siquiera descontar.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 San Marino vs. Albania 0-3 UEFA Nations League 08/09/2021 Albania vs. San Marino 5-0 UEFA World Cup Qualifiers 31/03/2021 San Marino vs. Albania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 08/06/2014 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies 15/08/2006 San Marino vs. Albania 0-3 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis