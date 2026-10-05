Albania vs. San Marino en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Albania recibe este martes 6 de octubre a San Marino con la obligación de no relajarse pese a la diferencia abismal entre ambos.
Se juega la cuarta fecha de la Liga de Naciones y Albania necesita sumar para consolidarse en la zona alta de su grupo, mientras San Marino solo busca evitar otra goleada.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Albania llega de perder 1-2 como visitante ante Finlandia, un traspié que cortó una racha positiva: antes había goleado 3-0 a este mismo rival y también había vencido 2-0 a Bielorrusia de local. Con 6 puntos en 3 partidos, el equipo ocupa la posición 17 y tiene margen para corregir el rumbo ante un adversario que no debería complicarlo.
San Marino no encuentra la forma de sumar ni de hacer un gol. Cayó 0-4 ante Bielorrusia, antes había perdido 0-3 justamente contra Albania y cerró su visita a Finlandia con un contundente 0-7 en contra. Sin puntos en el torneo, es el último entre los 54 equipos de la competencia y llega a este partido con la necesidad urgente de mostrar algo distinto.
El historial entre Albania y San Marino
El historial entre ambos es completamente unilateral: se enfrentaron cinco veces y Albania ganó todas, con una diferencia de goles de 16 a 0. El antecedente más reciente es justamente de esta misma Liga de Naciones, cuando Albania goleó 3-0 como visitante, y los registros previos muestran siempre el mismo resultado: triunfos albaneses sin que San Marino logre siquiera descontar.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|San Marino vs. Albania
|0-3
|UEFA Nations League
|08/09/2021
|Albania vs. San Marino
|5-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/03/2021
|San Marino vs. Albania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/06/2014
|San Marino vs. Albania
|0-3
|Friendlies
|15/08/2006
|San Marino vs. Albania
|0-3
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Albania suma 6 puntos en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.