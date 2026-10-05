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Liga de Naciones

Albania vs. San Marino en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania vs. San Marino, Liga de Naciones
Albania vs. San Marino, Liga de Naciones

Albania recibe este martes 6 de octubre a San Marino con la obligación de no relajarse pese a la diferencia abismal entre ambos.

Se juega la cuarta fecha de la Liga de Naciones y Albania necesita sumar para consolidarse en la zona alta de su grupo, mientras San Marino solo busca evitar otra goleada.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Albania llega de perder 1-2 como visitante ante Finlandia, un traspié que cortó una racha positiva: antes había goleado 3-0 a este mismo rival y también había vencido 2-0 a Bielorrusia de local. Con 6 puntos en 3 partidos, el equipo ocupa la posición 17 y tiene margen para corregir el rumbo ante un adversario que no debería complicarlo.

San Marino no encuentra la forma de sumar ni de hacer un gol. Cayó 0-4 ante Bielorrusia, antes había perdido 0-3 justamente contra Albania y cerró su visita a Finlandia con un contundente 0-7 en contra. Sin puntos en el torneo, es el último entre los 54 equipos de la competencia y llega a este partido con la necesidad urgente de mostrar algo distinto.

El historial entre Albania y San Marino

El historial entre ambos es completamente unilateral: se enfrentaron cinco veces y Albania ganó todas, con una diferencia de goles de 16 a 0. El antecedente más reciente es justamente de esta misma Liga de Naciones, cuando Albania goleó 3-0 como visitante, y los registros previos muestran siempre el mismo resultado: triunfos albaneses sin que San Marino logre siquiera descontar.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026San Marino vs. Albania0-3UEFA Nations League
08/09/2021Albania vs. San Marino5-0UEFA World Cup Qualifiers
31/03/2021San Marino vs. Albania0-2UEFA World Cup Qualifiers
08/06/2014San Marino vs. Albania0-3Friendlies
15/08/2006San Marino vs. Albania0-3Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Albania y San Marino se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Albania suma 6 puntos en el torneo.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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