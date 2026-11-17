Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Austria llega con la ventaja clara en los papeles y la necesidad de no relajarse ante un rival que todavía pelea por meterse entre los mejores. Israel, en cambio, necesita ganar para no quedar afuera de la pelea por la clasificación.

Los puntos valen doble para Israel, que viene de tres empates seguidos y no puede permitirse otro resultado así si quiere seguir con chances. Para Austria es la oportunidad de sellar su buen presente en la Liga de Naciones ante un rival directo.

La actualidad de ambos equipos

Israel llega sin conocer la victoria en sus últimos tres partidos: empató sin goles ante Kosovo, igualó con Irlanda y volvió a empatar con los kosovares. Está 44° entre 54 equipos y con apenas 3 puntos en 5 presentaciones, la necesidad de sumar de manera urgente empieza a pesar.

Austria, en cambio, llega de ganarle 1-0 a Irlanda como local y se mantiene 14° con 11 unidades. Antes de esa victoria había empatado con Kosovo y con la propia Irlanda, pero el triunfo más reciente le dio un envión anímico justo antes de este cruce.

El historial entre Israel y Austria

El historial entre ambos tiene a Austria como el equipo que más veces ganó: 5 triunfos contra 3 de Israel y 3 empates en 11 enfrentamientos, con 24 goles convertidos por cada lado. La última vez que se vieron las caras, en septiembre de este año, Austria se impuso 3-1.

En los cruces más recientes la balanza se inclinó para el lado austríaco, aunque en el historial también hay goleadas de Israel, como aquel 5-0 de 1999 que todavía se recuerda.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Austria vs. Israel 3-1 UEFA Nations League 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Israel suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Austria suma 11 puntos en el torneo.