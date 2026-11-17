Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Austria llega con la ventaja clara en los papeles y la necesidad de no relajarse ante un rival que todavía pelea por meterse entre los mejores. Israel, en cambio, necesita ganar para no quedar afuera de la pelea por la clasificación.
Los puntos valen doble para Israel, que viene de tres empates seguidos y no puede permitirse otro resultado así si quiere seguir con chances. Para Austria es la oportunidad de sellar su buen presente en la Liga de Naciones ante un rival directo.
La actualidad de ambos equipos
Israel llega sin conocer la victoria en sus últimos tres partidos: empató sin goles ante Kosovo, igualó con Irlanda y volvió a empatar con los kosovares. Está 44° entre 54 equipos y con apenas 3 puntos en 5 presentaciones, la necesidad de sumar de manera urgente empieza a pesar.
Austria, en cambio, llega de ganarle 1-0 a Irlanda como local y se mantiene 14° con 11 unidades. Antes de esa victoria había empatado con Kosovo y con la propia Irlanda, pero el triunfo más reciente le dio un envión anímico justo antes de este cruce.
El historial entre Israel y Austria
El historial entre ambos tiene a Austria como el equipo que más veces ganó: 5 triunfos contra 3 de Israel y 3 empates en 11 enfrentamientos, con 24 goles convertidos por cada lado. La última vez que se vieron las caras, en septiembre de este año, Austria se impuso 3-1.
En los cruces más recientes la balanza se inclinó para el lado austríaco, aunque en el historial también hay goleadas de Israel, como aquel 5-0 de 1999 que todavía se recuerda.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA Nations League
|12/11/2021
|Austria vs. Israel
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2021
|Israel vs. Austria
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/2019
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Israel vs. Austria
|4-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/10/2001
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/2001
|Austria vs. Israel
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/1999
|Israel vs. Austria
|5-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/1998
|Austria vs. Israel
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/10/1993
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
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- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
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- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Israel suma 3 puntos en el torneo.
- Austria suma 11 puntos en el torneo.