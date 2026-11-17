Dinamarca y Noruega se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Dinamarca recibe a Noruega este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Dinamarca llega con el envión de haberle goleado a Portugal y quiere confirmar que esa noche no fue casualidad. Noruega, en cambio, necesita un golpe de autoridad para no quedar relegada en el grupo.

No hay demasiado margen de error para ninguno de los dos a esta altura de la Liga de Naciones, y un triunfo puede cambiar el panorama de cara a lo que resta del certamen.

La actualidad de ambos equipos

Dinamarca viene de una goleada 4-1 como visitante ante Portugal que le devolvió el envión anímico después de haber caído contra ese mismo rival semanas atrás. Antes de eso también había ganado afuera, ante Gales, así que llega con dos triunfos en los últimos tres partidos y la sensación de que el equipo encontró su mejor versión lejos de casa.

Noruega, por su parte, viene de un 3-1 como local frente a Gales que le cortó una racha negativa de dos derrotas seguidas, ambas por la mínima diferencia. El equipo había caído ante Portugal y también ante Gales en condición de visitante, así que necesitaba ese resultado para respirar un poco antes de este cruce directo.

El historial entre Dinamarca y Noruega

El historial entre ambos tiene a Dinamarca como clara dominadora: de los 13 enfrentamientos se quedó con 8 victorias por 3 de Noruega y 2 empates, con una diferencia de goles también favorable, 23 contra 14. Aun así el antecedente más reciente quedó del lado noruego, que se impuso 3-2 en septiembre del año pasado y cortó una racha en la que los daneses habían ganado el duelo anterior por 3-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Noruega vs. Dinamarca 3-2 UEFA Nations League 08/06/2024 Dinamarca vs. Noruega 3-1 Friendlies 15/11/2013 Dinamarca vs. Noruega 2-1 Friendlies 06/09/2011 Dinamarca vs. Noruega 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Noruega vs. Dinamarca 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Dinamarca vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Noruega vs. Dinamarca 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 21/04/1998 Dinamarca vs. Noruega 0-2 Friendlies 01/06/1994 Noruega vs. Dinamarca 2-1 Friendlies 29/04/1992 Dinamarca vs. Noruega 1-0 Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis