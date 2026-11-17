Gales y Portugal se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Gales recibe a Portugal este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Gales cierra una participación para el olvido en esta Liga de Naciones y recibe a una Portugal que, pese al golpe de Dinamarca, sigue siendo claramente superior en la clasificación.

Para los galeses ya no hay mucho por pelear en la zona alta, pero sí hay orgullo en juego ante un rival histórico que nunca les dio tregua. Portugal, en cambio, necesita reaccionar rápido después de la goleada que le marcó Dinamarca.

La actualidad de ambos equipos

Gales llega golpeado anímicamente: cayó 1-3 ante Noruega en su última presentación y antes había perdido también contra Dinamarca en casa. Esa racha negativa lo dejó en la mitad baja de la tabla general, con apenas 3 puntos en cinco presentaciones, lejos de pelear por algo más que el honor.

Portugal venía mostrando un nivel mucho más sólido, con triunfos ante Noruega y Dinamarca, pero el 1-4 que le endosaron los daneses en su última salida encendió una alarma. Aun con ese traspié, el equipo se mantiene 12° con 12 unidades, una diferencia abismal respecto de lo que exhibe Gales en esta edición del torneo.

El historial entre Gales y Portugal

El historial entre ambos es una clara ventaja para los portugueses: se enfrentaron en tres ocasiones y Portugal ganó las tres, sin conceder un solo gol a los galeses. La última vez fue en septiembre de este mismo año, con un ajustado 1-0, pero los antecedentes previos muestran goleadas más amplias, como el 3-0 del 2000.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Portugal vs. Gales 1-0 UEFA Nations League 06/07/2016 Portugal vs. Gales 2-0 UEFA European Championship 01/06/2000 Portugal vs. Gales 3-0 Friendlies

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Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis