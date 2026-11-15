Alineaciones de Finlandia y San Marino para el duelo de la fecha 6 de la Liga de Naciones

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Finlandia viene de caer 0-2 ante Albania y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. San Marino viene de caer 0-2 ante Bielorrusia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Finlandia y San Marino
Finlandia (4-3-3): Lukáš Hrádecký, Ryan Mahuta, Arttu Hoskonen, Robert Ivanov, Ville Koski, Leo Walta, Fredrik Jensen, Naatan Skyttä, Topi Keskinen, Adrian Svanbäck, Oliver Antman. DT: Jacob Friis.
San Marino (4-3-1-2): Edoardo Colombo, Giacomo Benvenuti, Marco Pasolini, Alessandro Tosi, Simone Giocondi, Enea Della Balda, Lorenzo Capicchioni, Lorenzo Lazzari, Samuele Zannoni, Gabriel Capicchioni, Nicola Nanni. DT: Roberto Cevoli.
La previa de Finlandia y San Marino: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 15 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de Argentina)
- Historial: 7 cruces — Finlandia ganó 7, San Marino ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 26/09/2026: San Marino 0-7 Finlandia