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Liga de Naciones

Alineaciones de San Marino y Bielorrusia para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Marino vs. Belarus, Liga de Naciones
San Marino vs. Belarus, Liga de Naciones

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. San Marino viene de caer 1-2 ante Albania y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bielorrusia viene de ganarle 1-0 a Finlandia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de San Marino y Bielorrusia

San Marino (4-3-3): Edoardo Colombo, Filippo Fabbri, Dante Carlos Rossi, Simone Giocondi, Alessandro Tosi, Alessandro Golinucci, Samuele Zannoni, Lorenzo Capicchioni, Fausto Salicioni, Gabriel Capicchioni, Nicola Nanni. DT: Roberto Cevoli.

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Bielorrusia (4-4-2): Fedor Lapoukhov, Vladislav Kalinin, Zakhar Volkov, Kirill Gomanov, Kirill Pechenin, Valeri Gromyko, Aleksandr Selyava, Valeri Bocherov, Max Ebong, Trofim Melnichenko, Karen Vardanyan. DT: Viktor Gancharenko.

La previa de San Marino y Bielorrusia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 12 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 3 cruces — San Marino ganó 0, Bielorrusia ganó 3 y empataron 0
  • Último antecedente: 03/10/2026: Bielorrusia 4-0 San Marino
  • Próximo partido de San Marino: vs. Finlandia, domingo 15 de noviembre
  • Próximo partido de Bielorrusia: vs. Albania, domingo 15 de noviembre
Redacción Bolavip
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