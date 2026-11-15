Finlandia vs. San Marino: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Hay partidos que se juegan por el resultado y otros que se juegan por el orgullo, y este es claramente de los segundos para uno de los dos. Finlandia necesita reaccionar tras una racha floja y San Marino llega, como casi siempre, a buscar que la diferencia no sea escandalosa.

No hay mucho en juego en términos de clasificación inmediata, pero Finlandia quiere cortar una seguidilla negativa antes de que la jornada 6 se le complique más de la cuenta.

La actualidad de ambos equipos

Finlandia llega golpeada en lo anímico, con dos derrotas al hilo que cortaron la ilusión que había dejado el triunfo ante Albania en octubre. Está 26ª con 7 puntos en 5 partidos, una posición que no refleja del todo el nivel que mostró en algunos tramos de la fecha, pero que obliga a reaccionar rápido si quiere meterse en la pelea de arriba del grupo.

San Marino, en cambio, no gana hace rato y las estadísticas lo dicen todo: cinco partidos, cinco derrotas, sin puntos y último en la tabla de 54 equipos. El funcionamiento viene siendo parecido en cada presentación, con poca generación ofensiva y goleadas en contra que se repiten jornada tras jornada. Para el equipo, más que el resultado, el objetivo pasa por competir y achicar la diferencia en el marcador.

El historial entre Finlandia y San Marino

El historial entre ambos es una aplastante hegemonía finlandesa: siete enfrentamientos, siete triunfos para Finlandia y ninguno para San Marino. La diferencia de gol habla por sí sola, 30 a favor de Finlandia contra apenas 2 en contra, con goleadas como el 8-0 de 2010 o el 7-0 más reciente, en septiembre de este año.

San Marino nunca pudo torcer la historia frente a este rival, ni siquiera ganarle una vez, y los números de los últimos encuentros muestran que la brecha, lejos de achicarse, se mantiene intacta.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 San Marino vs. Finlandia 0-7 UEFA Nations League 20/11/2023 San Marino vs. Finlandia 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 19/06/2023 Finlandia vs. San Marino 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 03/06/2011 San Marino vs. Finlandia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/2010 Finlandia vs. San Marino 8-0 UEFA European Championship Qualifiers 29/03/1995 San Marino vs. Finlandia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 14/12/1994 Finlandia vs. San Marino 4-1 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Finlandia suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. San Marino suma 0 puntos en el torneo.