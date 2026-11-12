San Marino vs. Bielorrusia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Bielorrusia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero San Marino tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, San Marino perdió 1-2 como visitante ante Albania. El conjunto ocupa el puesto 54 con 0 puntos. Antes perdió 0-4 como visitante ante Bielorrusia.

Bielorrusia viene de ganar 1-0 como local ante Finlandia. El equipo ocupa el puesto 18 con 7 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante San Marino.

El historial entre San Marino y Bielorrusia

San Marino y Bielorrusia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 3 de Bielorrusia.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Bielorrusia vs. San Marino 4-0 UEFA Nations League 18/11/2018 San Marino vs. Bielorrusia 0-2 UEFA Nations League 08/09/2018 Bielorrusia vs. San Marino 5-0 UEFA Nations League

Horario del partido

Argentina: 16:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

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En síntesis