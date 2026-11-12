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Liga de Naciones

San Marino vs. Bielorrusia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino vs. Belarus, Liga de Naciones
San Marino vs. Belarus, Liga de Naciones

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Bielorrusia llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero San Marino tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, San Marino perdió 1-2 como visitante ante Albania. El conjunto ocupa el puesto 54 con 0 puntos. Antes perdió 0-4 como visitante ante Bielorrusia.

Bielorrusia viene de ganar 1-0 como local ante Finlandia. El equipo ocupa el puesto 18 con 7 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante San Marino.

El historial entre San Marino y Bielorrusia

San Marino y Bielorrusia se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 3 de Bielorrusia.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Bielorrusia vs. San Marino4-0UEFA Nations League
18/11/2018San Marino vs. Bielorrusia0-2UEFA Nations League
08/09/2018Bielorrusia vs. San Marino5-0UEFA Nations League

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
  • Bielorrusia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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