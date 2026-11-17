Gales y Portugal se enfrentan este martes 17 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Gales recibe a Portugal este martes 17 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Gales viene de caer 1-3 ante Noruega y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Portugal viene de caer 1-4 ante Dinamarca y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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