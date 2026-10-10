Sigue la novela: Portugal suspendió a Cristiano Ronaldo

Este sábado, se confirmó la medida de la Federación Portuguesa de Fútbol después de que el astro abandone el seleccionado.

Continúa la polémica en torno al alejamiento temporal de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal como consecuencia de las conocidas declaraciones de Jorge Jesus, su director técnico. Es que, más allá del arrepentimiento del inagotable astro que defiende la camiseta de Al-Nassr, este sábado se conoció una nueva medida.

Sucede que la Federación Portugesa de Fútbol tomó la determinación de suspender al jugador surgido de las divisiones inferiores de Sporting de Lisboa y con pasado también en Manchester United, Real Madrid y Juventus. De todas maneras, se trata de una medida que, inclusive, fue recomendada por el artillero de 41 años de edad.

En definitiva, Cristiano Ronaldo ha sido suspendido provisionalmente tras la apertura de un caso disciplinario. Por estas horas, se encuentra esperando el veredicto final y las decisiones sobre el caso en cuestión luego de haberse puesto a disposición para un castigo, en el marco de una declaración pública protagonizada por él mismo.

El comunicado de la Federación Portuguesa

La iniciación de procedimientos disciplinarios contra Cristiano Ronaldo, por deliberación de la Sección No Profesional, del 9 de octubre de 2026, con el propósito de investigar cualquier relevancia disciplinaria de los hechos participados el 7 de octubre.

Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de establecimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó al proceso el carácter de urgente.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. (Foto: Getty)

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Así había sido el comunicado de Cristiano Ronaldo

Como prometí, decidí relatar, en primera persona y directamente, las circunstancias que rodearon el último campamento de entrenamiento de la Selección Nacional. Tras el Mundial 2026 preparé una carta al pueblo portugués, que aún conservo, con las palabras que quiero dirigirles cuando deje definitivamente nuestro equipo.

Al final de la competición, ya en el vuelo de regreso desde Estados Unidos, el Presidente de la Federación me pidió e insistió en que reconsiderara la decisión de irme, porque la FPF quería que continuara. Inmediatamente después me preguntó mi opinión sobre el nombre del actual seleccionador, que estaba considerando junto a otros nombres que no me reveló.

Le dije al Presidente de la Federación que, en mi opinión, sería la elección correcta. Por eso, el día que se presentó al actual seleccionador, estaba genuinamente feliz con la elección. Era la opción adecuada, como están confirmando los resultados.

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Unos días después recibí un primer contacto del nuevo seleccionador nacional diciendo que le gustaría reunirse conmigo en persona. Dije que sí y lo programamos para el final de mis vacaciones. Nos reunimos en la Cidade do Futebol, donde mi club realizaba su campamento de pretemporada.

Ese día el seleccionador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Me presentó, allí mismo, un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer partido y el último, y que por razones de gestión física siempre haría tres o cuatro cambios por partido.

En ese momento planteó la posibilidad de que no viajara con la selección nacional a Noruega y Dinamarca. Propuso que jugara el primer partido y me quedara en Portugal, para reunirme luego antes del partido en el Dragão. Rechacé esta propuesta de inmediato. Me parecía obvio que no podía aceptarla. No era porque no jugara los partidos en el extranjero que iba a dejar de capitanear nuestro equipo.

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Ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo. El seleccionador acabó por estar de acuerdo con mi análisis. Esta conversación contó con la presencia de Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, la persona a la que el actual seleccionador informó durante toda la temporada pasada y uno de los responsables de su fichaje por el club en 2025.

En la víspera del inicio del campamento, el seleccionador vino a mi casa en Lisboa, a su petición, para otra conversación conmigo. La charla fue tranquila y todos los principios acordados en agosto se mantuvieron. Jugué el partido en Alvalade y, aunque fui sustituido, no hice de ello un problema. Le puse la brazalete a Bruno Fernandes yo mismo, lejos de imaginar que podría estar dando mis últimos pasos como jugador y capitán de la Selección Nacional.

Lo que me importaba ese día era nuestra victoria. Ganar siempre es bueno; en Portugal y por mi país, aún mejor. A la hora de la comida el día del partido en Noruega, un asistente del seleccionador se acercó a la mesa donde el grupo almorzaba e informó que el seleccionador quería hablar conmigo. Para mi absoluta sorpresa, el seleccionador me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos.

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Estaba totalmente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre, y pensando que no jugaría ese día. Sin ningún problema. Esta petición era algo ajeno a mi plan de recuperación física y entrenamiento —porque solo iba a jugar el día 4 en el Dragão— pero, por supuesto, dije que sí.

Me respondió que entonces debía estar listo porque jugaría 30 minutos. El resto todo el mundo lo sabe. Calenté desde el medio tiempo, vi pasar los minutos, y no me llamaron.

El seleccionador había roto su palabra conmigo.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa de Fútbol.

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9 de octubre de 2026 inició un proceso disciplinario urgente contra el delantero.