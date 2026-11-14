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Liga de Naciones

Alineaciones de Portugal y Dinamarca para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Portugal vs. Denmark, Liga de Naciones
Portugal vs. Denmark, Liga de Naciones

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Portugal viene de ganarle 2-1 a Noruega y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Dinamarca viene de ganarle 1-0 a Gales y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Portugal y Dinamarca

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Flávio Nazinho, João Palhinha, Bruno Fernandes, Vítor Vitinha, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. DT: Jorge Jesus.

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Dinamarca (4-4-2): Mads Hermansen, Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle, Gustav Isaksen, Morten Hjulmand, Victor Mow Froholdt, Mohammed Daramy, Rasmus Hojlund, William Osula. DT: Brian Riemer.

La previa de Portugal y Dinamarca: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 14 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 19 cruces — Portugal ganó 13, Dinamarca ganó 4 y empataron 2
  • Último antecedente: 01/10/2026: Dinamarca 2-4 Portugal
  • Próximo partido de Portugal: vs. Gales, martes 17 de noviembre
  • Próximo partido de Dinamarca: vs. Noruega, martes 17 de noviembre
Redacción Bolavip
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