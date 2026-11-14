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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal vs. Denmark, Liga de Naciones
Portugal vs. Denmark, Liga de Naciones

Portugal recibe a Dinamarca este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Portugal llega con puntaje perfecto en sus últimas presentaciones y con la revancha reciente ya cobrada. Dinamarca, en cambio, necesita frenar la sangría de puntos que la dejó lejos de la pelea en la Liga de Naciones.

Apenas un mes y medio atrás estos dos se vieron las caras y Portugal se quedó con los tres puntos. Ahora se reencuentran con el historial fresco y con Dinamarca buscando dar vuelta esa página.

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La actualidad de ambos equipos

Portugal viene de ganarle a Noruega y suma tres victorias al hilo, con un andar que lo tiene sexto en la tabla con 12 puntos en cuatro partidos. El equipo encontró gol con comodidad en sus últimas salidas, algo que se nota en los números: metió seis goles en los últimos dos compromisos.

Dinamarca, por su parte, llega golpeada tras la derrota ante Portugal en octubre, aunque logró recomponerse con un triunfo ajustado ante Gales. Está 29° con 6 puntos en cuatro presentaciones, una posición que refleja lo irregular de su paso por esta edición de la Liga de Naciones.

El historial entre Portugal y Dinamarca

El historial es ampliamente favorable a Portugal, que ganó 13 de los 19 enfrentamientos entre ambos, contra apenas 4 triunfos daneses y 2 empates. La diferencia de gol también lo acompaña: 41 a 23 a su favor.

En el enfrentamiento más reciente, jugado en octubre, Dinamarca cayó 4-2 de local ante Portugal. Antes de eso hubo de todo: un 5-2 contundente a favor de los portugueses y, apenas tres días antes de ese partido, una victoria danesa por la mínima. La paridad reciente contrasta con la superioridad histórica que marca la estadística general.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Dinamarca vs. Portugal2-4UEFA Nations League
23/03/2025Portugal vs. Dinamarca5-2UEFA Nations League
20/03/2025Dinamarca vs. Portugal1-0UEFA Nations League
08/10/2015Portugal vs. Dinamarca1-0UEFA European Championship Qualifiers
14/10/2014Dinamarca vs. Portugal0-1UEFA European Championship Qualifiers
13/06/2012Dinamarca vs. Portugal2-3UEFA European Championship
11/10/2011Dinamarca vs. Portugal2-1UEFA European Championship Qualifiers
08/10/2010Portugal vs. Dinamarca3-1UEFA European Championship Qualifiers
05/09/2009Dinamarca vs. Portugal1-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Portugal vs. Dinamarca2-3UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Portugal y Dinamarca se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Portugal suma 12 puntos tras vencer a Noruega, Dinamarca y Noruega.
  • Dinamarca suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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