Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El martes 6 de octubre, Luxemburgo y Bulgaria se cruzan de nuevo apenas diez días después de haberse enfrentado, y esta vez el que estuvo arriba en aquel duelo llega como favorito para repetir la dosis.

Ninguno de los dos llega con margen en la fase de grupos: ambos acumulan más derrotas que puntos y necesitan reaccionar antes de que la clasificación se les escape. Es la cuarta fecha y el historial reciente entre ellos le agrega un condimento extra al cruce.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo llega golpeado después de caer 0-1 como visitante ante Estonia y de un septiembre irregular que incluyó una goleada en contra frente a Islandia. Sin embargo, el dato que lo sostiene es justamente el que lo enfrenta hoy: la última vez que jugó contra Bulgaria, el 26 de septiembre, se impuso 2-1 de visitante, su único resultado positivo en esta ventana de fechas.

Bulgaria no logra despegar en el grupo. Viene de perder 0-3 ante Islandia y antes había igualado sin goles de local frente a Estonia, con apenas un punto en tres presentaciones. La caída ante Luxemburgo hace diez días dejó una base floja que todavía no pudo corregir.

Publicidad

El historial entre Luxemburgo y Bulgaria

El historial es ampliamente favorable a Bulgaria, que ganó 14 de los 18 enfrentamientos directos frente a un solo triunfo luxemburgués y 3 empates, con una diferencia de goles abultada a su favor (41 contra 11). Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: en la última fecha, jugando como visitante, Luxemburgo se quedó con el triunfo 2-1, algo que no ocurría en los enfrentamientos previos, donde Bulgaria casi siempre tuvo la mano.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Bulgaria vs. Luxemburgo 1-2 UEFA Nations League 15/11/2024 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA Nations League 12/10/2024 Bulgaria vs. Luxemburgo 0-0 UEFA Nations League 20/11/2022 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-0 Friendlies 10/10/2017 Luxemburgo vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2016 Bulgaria vs. Luxemburgo 4-3 UEFA World Cup Qualifiers 12/09/2007 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1999 Bulgaria vs. Luxemburgo 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 31/03/1999 Luxemburgo vs. Bulgaria 0-2 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis