Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

El martes 6 de octubre, Luxemburgo y Bulgaria se cruzan de nuevo apenas diez días después de haberse enfrentado, y esta vez el que estuvo arriba en aquel duelo llega como favorito para repetir la dosis.
Ninguno de los dos llega con margen en la fase de grupos: ambos acumulan más derrotas que puntos y necesitan reaccionar antes de que la clasificación se les escape. Es la cuarta fecha y el historial reciente entre ellos le agrega un condimento extra al cruce.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Luxemburgo llega golpeado después de caer 0-1 como visitante ante Estonia y de un septiembre irregular que incluyó una goleada en contra frente a Islandia. Sin embargo, el dato que lo sostiene es justamente el que lo enfrenta hoy: la última vez que jugó contra Bulgaria, el 26 de septiembre, se impuso 2-1 de visitante, su único resultado positivo en esta ventana de fechas.
Bulgaria no logra despegar en el grupo. Viene de perder 0-3 ante Islandia y antes había igualado sin goles de local frente a Estonia, con apenas un punto en tres presentaciones. La caída ante Luxemburgo hace diez días dejó una base floja que todavía no pudo corregir.
El historial entre Luxemburgo y Bulgaria
El historial es ampliamente favorable a Bulgaria, que ganó 14 de los 18 enfrentamientos directos frente a un solo triunfo luxemburgués y 3 empates, con una diferencia de goles abultada a su favor (41 contra 11). Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: en la última fecha, jugando como visitante, Luxemburgo se quedó con el triunfo 2-1, algo que no ocurría en los enfrentamientos previos, donde Bulgaria casi siempre tuvo la mano.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|1-2
|UEFA Nations League
|15/11/2024
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA Nations League
|12/10/2024
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|0-0
|UEFA Nations League
|20/11/2022
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-0
|Friendlies
|10/10/2017
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2016
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|4-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/09/2007
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/10/2006
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1999
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|31/03/1999
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.