Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Luxemburgo vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones

El martes 6 de octubre, Luxemburgo y Bulgaria se cruzan de nuevo apenas diez días después de haberse enfrentado, y esta vez el que estuvo arriba en aquel duelo llega como favorito para repetir la dosis.

Ninguno de los dos llega con margen en la fase de grupos: ambos acumulan más derrotas que puntos y necesitan reaccionar antes de que la clasificación se les escape. Es la cuarta fecha y el historial reciente entre ellos le agrega un condimento extra al cruce.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Luxemburgo llega golpeado después de caer 0-1 como visitante ante Estonia y de un septiembre irregular que incluyó una goleada en contra frente a Islandia. Sin embargo, el dato que lo sostiene es justamente el que lo enfrenta hoy: la última vez que jugó contra Bulgaria, el 26 de septiembre, se impuso 2-1 de visitante, su único resultado positivo en esta ventana de fechas.

Bulgaria no logra despegar en el grupo. Viene de perder 0-3 ante Islandia y antes había igualado sin goles de local frente a Estonia, con apenas un punto en tres presentaciones. La caída ante Luxemburgo hace diez días dejó una base floja que todavía no pudo corregir.

El historial entre Luxemburgo y Bulgaria

El historial es ampliamente favorable a Bulgaria, que ganó 14 de los 18 enfrentamientos directos frente a un solo triunfo luxemburgués y 3 empates, con una diferencia de goles abultada a su favor (41 contra 11). Sin embargo, el antecedente más reciente rompe esa tendencia: en la última fecha, jugando como visitante, Luxemburgo se quedó con el triunfo 2-1, algo que no ocurría en los enfrentamientos previos, donde Bulgaria casi siempre tuvo la mano.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Bulgaria vs. Luxemburgo1-2UEFA Nations League
15/11/2024Luxemburgo vs. Bulgaria0-1UEFA Nations League
12/10/2024Bulgaria vs. Luxemburgo0-0UEFA Nations League
20/11/2022Luxemburgo vs. Bulgaria0-0Friendlies
10/10/2017Luxemburgo vs. Bulgaria1-1UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2016Bulgaria vs. Luxemburgo4-3UEFA World Cup Qualifiers
12/09/2007Bulgaria vs. Luxemburgo3-0UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Luxemburgo vs. Bulgaria0-1UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1999Bulgaria vs. Luxemburgo3-0UEFA European Championship Qualifiers
31/03/1999Luxemburgo vs. Bulgaria0-2UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
  • Bulgaria suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones