Armenia vs. Chipre: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Hay revancha en el aire: apenas hace un mes y medio estos dos equipos se cruzaron y Chipre se llevó los tres puntos. Armenia tiene la chance de devolverla de local.
Son ritmos opuestos dentro del grupo y el resultado puede marcar bastante la diferencia en la tabla a falta de pocas fechas.
La actualidad de ambos equipos
Armenia llega golpeada anímicamente, sin ganar en sus últimos tres compromisos. El empate 0-0 ante Montenegro cortó al menos la caída libre después de perder contra Chipre y contra el propio Montenegro, pero el funcionamiento sigue sin convencer y está 33° en la liga general.
Chipre, en cambio, llega con otro envión. Viene de ganarle a Letonia de local y antes había goleado 2-0 a este mismo rival, por lo que llega con la serenidad de saber que ya lo pudo superar hace poco. Está 20° y con 7 puntos en 4 partidos, una campaña que lo deja cómodo en la pelea de la zona media.
El historial entre Armenia y Chipre
El historial es claramente favorable a Chipre, que ganó 5 de los 8 cruces directos y solo perdió uno, además de dos empates. La diferencia de gol también lo respalda: convirtió 16 ante los 8 de Armenia.
El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Chipre se impuso 2-0 como local. Antes de eso hubo un empate 2-2 en 2023 y una victoria armenia por 3-2 en 2017, de los pocos capítulos en los que Armenia logró sacar ventaja en esta historia.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Chipre vs. Armenia
|2-0
|UEFA Nations League
|28/03/2023
|Armenia vs. Chipre
|2-2
|Friendlies
|13/11/2017
|Armenia vs. Chipre
|3-2
|Friendlies
|07/09/2007
|Chipre vs. Armenia
|3-1
|Friendlies
|28/02/2006
|Chipre vs. Armenia
|2-0
|Friendlies
|03/02/2000
|Chipre vs. Armenia
|3-2
|Friendlies
|16/11/1994
|Chipre vs. Armenia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/10/1994
|Armenia vs. Chipre
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
- Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Armenia suma 4 puntos en el torneo.
- Chipre suma 7 puntos en el torneo.