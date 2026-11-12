Armenia vs. Chipre: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Hay revancha en el aire: apenas hace un mes y medio estos dos equipos se cruzaron y Chipre se llevó los tres puntos. Armenia tiene la chance de devolverla de local.

Son ritmos opuestos dentro del grupo y el resultado puede marcar bastante la diferencia en la tabla a falta de pocas fechas.

La actualidad de ambos equipos

Armenia llega golpeada anímicamente, sin ganar en sus últimos tres compromisos. El empate 0-0 ante Montenegro cortó al menos la caída libre después de perder contra Chipre y contra el propio Montenegro, pero el funcionamiento sigue sin convencer y está 33° en la liga general.

Chipre, en cambio, llega con otro envión. Viene de ganarle a Letonia de local y antes había goleado 2-0 a este mismo rival, por lo que llega con la serenidad de saber que ya lo pudo superar hace poco. Está 20° y con 7 puntos en 4 partidos, una campaña que lo deja cómodo en la pelea de la zona media.

El historial entre Armenia y Chipre

El historial es claramente favorable a Chipre, que ganó 5 de los 8 cruces directos y solo perdió uno, además de dos empates. La diferencia de gol también lo respalda: convirtió 16 ante los 8 de Armenia.

El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Chipre se impuso 2-0 como local. Antes de eso hubo un empate 2-2 en 2023 y una victoria armenia por 3-2 en 2017, de los pocos capítulos en los que Armenia logró sacar ventaja en esta historia.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Chipre vs. Armenia 2-0 UEFA Nations League 28/03/2023 Armenia vs. Chipre 2-2 Friendlies 13/11/2017 Armenia vs. Chipre 3-2 Friendlies 07/09/2007 Chipre vs. Armenia 3-1 Friendlies 28/02/2006 Chipre vs. Armenia 2-0 Friendlies 03/02/2000 Chipre vs. Armenia 3-2 Friendlies 16/11/1994 Chipre vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 08/10/1994 Armenia vs. Chipre 0-0 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Armenia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Chipre suma 7 puntos en el torneo.