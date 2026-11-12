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Liga de Naciones

Armenia vs. Chipre: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia vs. Cyprus, Liga de Naciones
Armenia vs. Cyprus, Liga de Naciones

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Hay revancha en el aire: apenas hace un mes y medio estos dos equipos se cruzaron y Chipre se llevó los tres puntos. Armenia tiene la chance de devolverla de local.

Son ritmos opuestos dentro del grupo y el resultado puede marcar bastante la diferencia en la tabla a falta de pocas fechas.

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La actualidad de ambos equipos

Armenia llega golpeada anímicamente, sin ganar en sus últimos tres compromisos. El empate 0-0 ante Montenegro cortó al menos la caída libre después de perder contra Chipre y contra el propio Montenegro, pero el funcionamiento sigue sin convencer y está 33° en la liga general.

Chipre, en cambio, llega con otro envión. Viene de ganarle a Letonia de local y antes había goleado 2-0 a este mismo rival, por lo que llega con la serenidad de saber que ya lo pudo superar hace poco. Está 20° y con 7 puntos en 4 partidos, una campaña que lo deja cómodo en la pelea de la zona media.

El historial entre Armenia y Chipre

El historial es claramente favorable a Chipre, que ganó 5 de los 8 cruces directos y solo perdió uno, además de dos empates. La diferencia de gol también lo respalda: convirtió 16 ante los 8 de Armenia.

El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Chipre se impuso 2-0 como local. Antes de eso hubo un empate 2-2 en 2023 y una victoria armenia por 3-2 en 2017, de los pocos capítulos en los que Armenia logró sacar ventaja en esta historia.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Chipre vs. Armenia2-0UEFA Nations League
28/03/2023Armenia vs. Chipre2-2Friendlies
13/11/2017Armenia vs. Chipre3-2Friendlies
07/09/2007Chipre vs. Armenia3-1Friendlies
28/02/2006Chipre vs. Armenia2-0Friendlies
03/02/2000Chipre vs. Armenia3-2Friendlies
16/11/1994Chipre vs. Armenia2-0UEFA European Championship Qualifiers
08/10/1994Armenia vs. Chipre0-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Armenia suma 4 puntos en el torneo.
  • Chipre suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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