Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Montenegro por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Montenegro llega como el equipo que pelea arriba del grupo y necesita cerrar la fecha sin sobresaltos. Chipre, en cambio, se mueve en la mitad de tabla y busca un resultado que le dé un poco de aire.

La diferencia de puntos entre ambos hace que el margen de error sea distinto para cada uno: Montenegro no quiere resignar terreno en la pelea por los primeros puestos, mientras que Chipre intenta sumar para no quedar relegado del todo.

La actualidad de ambos equipos

Chipre viene de empatar 1-1 como visitante ante Armenia, resultado que cortó una racha de dos triunfos seguidos conseguidos de local frente a Letonia y la propia Armenia. Con 8 puntos en cinco presentaciones, el equipo está 22° y todavía puede meterse en la pelea de la zona media si encadena un par de resultados positivos.

Montenegro, en tanto, llega entonado tras ganarle 2-1 a Letonia como local. Antes había empatado sin goles con Armenia y también había vencido a Letonia, esta vez de visitante. Con 13 unidades está 4° en la tabla y necesita sostener el nivel para no perderle pisada a los equipos que pelean el objetivo principal del grupo.

El historial entre Chipre y Montenegro

El historial reciente es claramente favorable a Montenegro, que ganó tres de los seis cruces y nunca perdió ante Chipre. En total convirtió 11 goles contra 4, una diferencia que se nota incluso en los resultados más parejos, ya que hubo tres empates en el medio. El antecedente más cercano es de septiembre de este año, cuando Montenegro se impuso 2-1 en condición de local.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Montenegro vs. Chipre 2-1 UEFA Nations League 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 14:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 16:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis