Cristiano dió un paso al costado de la Selección de Portugal antes de la fecha FIFA de noviembre.

En busca de el primer puesto en el Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League, la Selección de Portugal visita Cardiff para medirse ante Gales. Un punto les basta a los lusos para asegurarse el liderazgo del grupo, pero deberán conseguirlo sin su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

En medio de un conflicto con el entrenador, Jorge Jesus, y la dirigencia del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal antes de que se publicara la lista de convocados para la ventana internacional de noviembre. Así, de manera abrupta e inconclusa, se dio por terminada la era del “Bicho” con el seleccionado luso.

En el primer partido de la era post-Cristiano, Portugal sufrió una derrota por goleada a domicilio: cayó 4-1 ante Dinamarca. La visita a la capital galesa (desde las 16:45, hora argentina) será el segundo encuentro del vigente campeón de la Nations League tras el doloroso y dramático retiro del astro portugués.

Es una realidad que a muchos les cuesta aceptar, pero Ronaldo ya no forma parte de la Selección de Portugal. La generación dorada del país deberá cargar con esa presión sobre los hombros, y ya no estará Cristiano para alivianar la carga.

Argentina y Portugal se embarcan en nuevas eras

La fecha FIFA de noviembre presenta muchas similitudes para las selecciones de Portugal y Argentina. Ambos seleccionados nacionales afrontan el desafío de construir un nuevo equipo sin la presencia de sus máximas figuras del siglo XXI. Claro está, el contexto luso es mucho más dramático, mientras que en Argentina la salida de Lionel Messi se dio de manera escalonada y con anticipación.

Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.

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De todas maneras, ambos equipos cayeron como locales en el primer partido de su nuevo proceso. Portugal lo hizo de forma abultada ante Dinamarca, mientras que Argentina perdió 2-1 contra su rival histórico del Río de la Plata, Uruguay. Quizás sea una señal de lo que está por venir.

Portugal en la Nations League

En síntesis

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal tras conflictos con Jorge Jesus .

de la Selección de Portugal tras conflictos con . Portugal perdió 4-1 ante Dinamarca en su primer partido tras la salida del delantero.

en su primer partido tras la salida del delantero. Portugal visita a Gales a las 16:45 (hora argentina) por la UEFA Nations League.