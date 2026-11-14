Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Dinamarca por la fecha 5 de la Nations League

El "Bicho" anunció su retiro del conmbinado ibérico días atrás y, por ende, no forma parte de la delegación portuguesa en esta fecha FIFA.

Portugal recibe a Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga este sábado 14 de noviembre desde las 16:45 horas de Argentina por un partido que corresponde a la fecha 5 de la Nations League.

Portugal, que viene de ganarle 2-1 a Noruega y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos, se encuentra frente a un desafío muy importante, ya que esta es la primera fecha FIFA desde que Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección.

El pasado 5 de noviembre, en sus redes sociales, el delantero confirmó que no seguirá en el seleccionado lusitano luego de lo que fue su salida en la última fecha FIFA, donde tuvo un intercambio con su entrenador, Jorge Jesús, y abandonó la concentración en pleno desarrollo de la Nations League.

Antes de que el DT diera la lista de convocados, CR7 anunció su retiro de la Selección, por lo que ya no estará disponible para el combinado ibérico, del cual se retiró siendo el máximo goleador histórico con 146 goles.

Las alineaciones de Portugal y Dinamarca

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Flávio Nazinho, João Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix. DT: Jorge Jesus.

Dinamarca (4-4-2): Mads Hermansen, Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle, Gustav Isaksen, Morten Hjulmand, Victor Mow Froholdt, Mohammed Daramy, Rasmus Hojlund, William Osula. DT: Brian Riemer.

Publicidad

Así comunicó Cristiano Ronaldo que deja la Selección de Portugal

A través de sus redes sociales, el atacante de 41 años informó: “Para los portugueses ha llegado el día de devolver la camiseta 7 de la selección de todos nosotros. Nunca lo sentí exclusivamente mío, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirlo, de defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy llego la hora de entregarlo al futuro.

No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman sólo con el cabeza, también se toman con el corazón. Finaliza un viaje que comenzó en Agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo que vivio en la seleccion, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos.

Ver gente, veo inmigrantes que durante 90 minutos sintieron a Portugal un poco más cerca. Veo millones de portugueses que nunca han se conocieron en persona, pero lo hicieron parte de mi vida. Porque al final de todo el fútbol es mucho más grande que uno. El fútbol es gente. A lo largo de mi carrera en selección traté de superar mi límites.

Publicidad

Quería ganar, quería ser el mejor, quería hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre. Creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca me escaparé, hubo derrotas que aún hoy existen. Me cuesta recordarlo. Yo también fallé, también sufrí y hubo momentos en que no pude darle a los portugueses lo que tanto quería, pero nunca me rendí y, sobre todo, todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal.

A lo largo de estos años aprendí cosas muy simples. Los goles pasan, las copas se quedan en los museos, Los récords terminan batiéndose, pero hay algo que el tiempo nunca puede borrar, el lugar que ocupamos en el corazón de personas. Si alguna vez te hice feliz, si alguna vez un gol mío te hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación para ser sentir orgullo de nuestro país, así que todo valió la pena.

Porque ser portugués también es esto. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos. Volvemos a creer. Portugal siempre hará falta gente joven que sueñe, de jugadores que nunca se rinden, de nuevas generaciones que creen que es posible llegar a donde nadie ha llegado. Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca se va creer en ti mismo.

Publicidad

A mi compañeros, me quiero ir una palabra especial. Gracias por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de entrar al campo, cada victoria la celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes. Tuve el privilegio de ser tu capitán, pero ningún capitán camina solo y eres parte de mi historia.

A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, guardarropas, empleados y tanta gente que han trabajado conmigo a lo largo de los años, gracias. Muchos de ustedes nunca han aparecido en fotografías, pero sin ti ninguna de estas fotografías hubiera sido posible. A mi familia, gracias por tener compartió este sueño conmigo.



Gracias por entender las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que el equipo tuvo que ocupar un espacio que también pertenecía. Si llegué hasta aquí fue porque siempre estuvimos a cargo. Y a los portugueses, a todos. Los portugueses repartidos por el mundo, quiero decirte una última cosa: hay un imagen que llevaré siempre conmigo, un momento en que comienza el himno nacional.

Miro a mi alrededor, veo mi compañeros, veo las gradas, veo niños, madres, padres y abuelos, veo portugueses que vinieron de tan lejos sólo para estar allí. Y durante esos minutos dejamos de ser diferentes. No hay clubes, no hay colores, no hay clases, no hay profesiones, no hay opiniones, solo hay una pasión.

Publicidad

Portugal: Este es el sentimiento que llevaré conmigo. por el resto de mi vida. hoy termina mi paseo por el campo con selección nacional. Salir con orgullo por el camino que hice y con el conocimiento de que lo di todo. lo que tenía para Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de ustedes. Seguiré sufriendo, vibrando y celebrar cada victoria portuguesa contigo Pasé mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo.

Hoy me doy cuenta que la mayor victoria fue haberla merecido representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir una sueño que empezó cuando yo era apenas un niño en el bosque corriendo detrás una pelota. La camiseta número 7 se queda, el orgullo de haberla vestido será mío para siempre.

Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre. Cristiano Ronaldo”.