Cristiano Ronaldo venció a Messi y ganó el Balón de Oro de Todos los Tiempos

La temporada 2007-08 de CR7 fue elegida como la mejor de la historia por encima de la de Lionel en 2011-12.

Cristiano Ronaldo fue anunciado como el ganador del Balón de Oro de Todos los Tiempos (B.O.A.T). El atacante portugués obtuvo la mayoría de los votos (que costaban 1 euro) y su galardón de 2008 fue elegido como el mejor de la historia por los hinchas.

CR7 venció al Balón de Oro de 2012 de Lionel Messi y recibió el reconocimiento. Sin embargo, la propia organización aclaró que este no se trata del Súper Balón de Oro, premio histórico que destaca al mejor futbolista de las últimas tres décadas y que solo se entregó una vez. ¿El ganador? Alfredo Di Stéfano.

Cristiano Ronaldo ganó el B.O.A.T (Foto: @defcentral)

De hecho, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, se estima que el Súper Balón de Oro se podría volver a entregar en 2029 y el máximo candidato para llevárselo en esa segunda edición sería Lionel Messi.

Resultado de las votaciones del Balón de Oro de Todos los Tiempos

Curiosamente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ocuparon los 12 primeros puestos de la votación. Recién en el 13° aparece Ronaldo Nazario con su Balón de Oro de 2002.

Votaciones del B.O.A.T (Foto: ballondor.com)

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En síntesis