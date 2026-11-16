Vinícius reconoció su flojo presente y elogió a Messi y a Cristiano Ronaldo: “Soy humano”

El veloz delantero explicó los motivos de su actualidad, en plena fecha FIFA con la Selección de Brasil.

Vinícius Júnior está inmerso en un bajón futbolístico y reconoció su floja actualidad, en medio de la fecha FIFA con la Selección de Brasil, en la que continúa sin poder demostrar su mejor versión. No conforme con eso, hizo una comparación y elogió a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo por lo hecho durante más de 20 años de carrera.

En plena conferencia de prensa, el delantero de Real Madrid se sinceró. “Creo que no me he preparado bien después de la Copa del Mundo 2026, que es demasiado grande para todos los brasileños“, confesó en primera instancia. Pocos segundos más tarde, recordó la eliminación con Noruega y soltó: “Perder tan temprano fue algo que no esperábamos“.

Vinícius Júnior, figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)

En ese sentido, reveló cómo intentó sobrellevar el momento. “Me tomé las vacaciones para disfrutar realmente, descansar, distraerme y estar más con mi familia“, aseguró el crack brasileño. Inmediatamente después, contó dónde estuvo la clave de su actual nivel y expresó: “Terminé entrenando menos de lo que solía entrenar en los últimos años“.

Fue allí cuando enalteció a los dos astros del fútbol mundial. “Mantenerse tanto tiempo en un nivel tan alto es siempre muy difícil“, manifestó antes de nombrarlos. “Solo Cristiano Ronaldo y Messi lograron mantenerse durante tantos años y haciendo los mismos números“, sentenció Vinícius Júnior a modo de elogio para los dominadores absolutos de los últimos 20 años.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, astros del fútbol. (Getty Images)

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A su vez, no titubeó al hablar de sí mismo. “Soy humano, cometí errores muchas veces“, manifestó sin problemas ante el micrófono. “Siempre intento mejorar, trato de entender más sobre fútbol y el día a día“, continuó en una especie de reflexión personal. Eso sí, también aclaró: “Pero tengo 26 años y tengo que disfrutar un poco de la vida también“.

Por último pero no menos importante, hizo una conclusión. “Esto puede haber afectado mi comienzo de temporada. También lo de mi renovación, sobre tantos clubes interesados en mí el verano pasado“, deslizó como una posibilidad concreta. Y para culminar su relato, Vinícius cerró: “Me sentí realmente abrumado con la situación en el Real Madrid“.

"Creo que no me he preparado de la mejor manera después de la Copa del Mundo"



🎙️ 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬 𝐬𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞𝐫𝐚 sobre su nivel en el inicio de temporada. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/RdFgfRYXkf — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 16, 2026