Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Con tres triunfos en fila, Montenegro llega entonado a la cuarta fecha de la Liga de Naciones y el lunes 5 de octubre se mide con una Armenia que todavía no logra asentarse en la tabla.
Es la jornada 4 del grupo y Montenegro pelea por quedarse con la punta, mientras Armenia necesita un resultado que lo saque del fondo de las posiciones.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Montenegro atraviesa un gran momento: ganó sus tres partidos en esta edición de la Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia por 2-1, y antes se impuso también fuera de casa frente a la propia Armenia. Son 9 puntos de 9 posibles y la cuarta ubicación en una tabla de 54 equipos que reflejan ese andar perfecto.
Armenia, en cambio, no logra levantar cabeza tras el debut con triunfo. Después de arrancar con un 2-0 ante Letonia, encadenó dos derrotas seguidas, la última 0-2 como visitante frente a Chipre, y quedó con apenas 3 unidades en el casillero 37 de la clasificación general.
El historial entre Montenegro y Armenia
El historial entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate, con una diferencia de gol mínima a favor de los montenegrinos (11 contra 9). El antecedente más fresco es justamente de este mismo certamen, cuando Montenegro se llevó un 3-2 como visitante en Ereván hace apenas una semana, y antes de eso habían empatado 2-2 en 2025.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Armenia vs. Montenegro
|2-3
|UEFA Nations League
|09/06/2025
|Montenegro vs. Armenia
|2-2
|Friendlies
|24/03/2022
|Armenia vs. Montenegro
|1-0
|Friendlies
|10/06/2017
|Montenegro vs. Armenia
|4-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Armenia vs. Montenegro
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Montenegro suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre.
- Armenia suma 3 puntos en el torneo.