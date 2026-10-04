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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro vs. Armenia, Liga de Naciones
Montenegro vs. Armenia, Liga de Naciones

Con tres triunfos en fila, Montenegro llega entonado a la cuarta fecha de la Liga de Naciones y el lunes 5 de octubre se mide con una Armenia que todavía no logra asentarse en la tabla.

Es la jornada 4 del grupo y Montenegro pelea por quedarse con la punta, mientras Armenia necesita un resultado que lo saque del fondo de las posiciones.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Montenegro atraviesa un gran momento: ganó sus tres partidos en esta edición de la Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia por 2-1, y antes se impuso también fuera de casa frente a la propia Armenia. Son 9 puntos de 9 posibles y la cuarta ubicación en una tabla de 54 equipos que reflejan ese andar perfecto.

Armenia, en cambio, no logra levantar cabeza tras el debut con triunfo. Después de arrancar con un 2-0 ante Letonia, encadenó dos derrotas seguidas, la última 0-2 como visitante frente a Chipre, y quedó con apenas 3 unidades en el casillero 37 de la clasificación general.

El historial entre Montenegro y Armenia

El historial entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate, con una diferencia de gol mínima a favor de los montenegrinos (11 contra 9). El antecedente más fresco es justamente de este mismo certamen, cuando Montenegro se llevó un 3-2 como visitante en Ereván hace apenas una semana, y antes de eso habían empatado 2-2 en 2025.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Armenia vs. Montenegro2-3UEFA Nations League
09/06/2025Montenegro vs. Armenia2-2Friendlies
24/03/2022Armenia vs. Montenegro1-0Friendlies
10/06/2017Montenegro vs. Armenia4-1UEFA World Cup Qualifiers
11/11/2016Armenia vs. Montenegro3-2UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Montenegro suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre.
  • Armenia suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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