Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Con tres triunfos en fila, Montenegro llega entonado a la cuarta fecha de la Liga de Naciones y el lunes 5 de octubre se mide con una Armenia que todavía no logra asentarse en la tabla.

Es la jornada 4 del grupo y Montenegro pelea por quedarse con la punta, mientras Armenia necesita un resultado que lo saque del fondo de las posiciones.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Montenegro atraviesa un gran momento: ganó sus tres partidos en esta edición de la Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia por 2-1, y antes se impuso también fuera de casa frente a la propia Armenia. Son 9 puntos de 9 posibles y la cuarta ubicación en una tabla de 54 equipos que reflejan ese andar perfecto.

Armenia, en cambio, no logra levantar cabeza tras el debut con triunfo. Después de arrancar con un 2-0 ante Letonia, encadenó dos derrotas seguidas, la última 0-2 como visitante frente a Chipre, y quedó con apenas 3 unidades en el casillero 37 de la clasificación general.

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El historial entre Montenegro y Armenia

El historial entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate, con una diferencia de gol mínima a favor de los montenegrinos (11 contra 9). El antecedente más fresco es justamente de este mismo certamen, cuando Montenegro se llevó un 3-2 como visitante en Ereván hace apenas una semana, y antes de eso habían empatado 2-2 en 2025.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Armenia vs. Montenegro 2-3 UEFA Nations League 09/06/2025 Montenegro vs. Armenia 2-2 Friendlies 24/03/2022 Armenia vs. Montenegro 1-0 Friendlies 10/06/2017 Montenegro vs. Armenia 4-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/11/2016 Armenia vs. Montenegro 3-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis