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Liga de Naciones

Escocia vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Scotland vs. Slovenia, Liga de Naciones
Scotland vs. Slovenia, Liga de Naciones

Eslovenia visita a Escocia este martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Escocia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Eslovenia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Escocia ganó 2-0 como visitante ante Macedonia del Norte en la fecha anterior. Escocia está 33° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Suiza.

En su último compromiso, Eslovenia perdió 1-2 como visitante ante Suiza. El conjunto marcha 30° con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Macedonia del Norte.

El historial entre Escocia y Eslovenia

Escocia y Eslovenia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Escocia y 4 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Eslovenia vs. Escocia0-0UEFA Nations League
08/10/2017Eslovenia vs. Escocia2-2UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2017Escocia vs. Eslovenia1-0UEFA World Cup Qualifiers
29/02/2012Eslovenia vs. Escocia1-1Friendlies
12/10/2005Eslovenia vs. Escocia0-3UEFA World Cup Qualifiers
08/09/2004Escocia vs. Eslovenia0-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Escocia suma 4 puntos en el torneo.
  • Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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