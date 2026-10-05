Escocia vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia visita a Escocia este martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Escocia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Eslovenia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Escocia ganó 2-0 como visitante ante Macedonia del Norte en la fecha anterior. Escocia está 33° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Suiza.

En su último compromiso, Eslovenia perdió 1-2 como visitante ante Suiza. El conjunto marcha 30° con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Macedonia del Norte.

El historial entre Escocia y Eslovenia

Escocia y Eslovenia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Escocia y 4 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Eslovenia vs. Escocia 0-0 UEFA Nations League 08/10/2017 Eslovenia vs. Escocia 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2017 Escocia vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 29/02/2012 Eslovenia vs. Escocia 1-1 Friendlies 12/10/2005 Eslovenia vs. Escocia 0-3 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2004 Escocia vs. Eslovenia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Escocia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.