Escocia vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Eslovenia visita a Escocia este martes 6 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.
Escocia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Eslovenia tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Escocia ganó 2-0 como visitante ante Macedonia del Norte en la fecha anterior. Escocia está 33° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 0-3 como local ante Suiza.
En su último compromiso, Eslovenia perdió 1-2 como visitante ante Suiza. El conjunto marcha 30° con 4 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Macedonia del Norte.
El historial entre Escocia y Eslovenia
Escocia y Eslovenia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Escocia y 4 empates.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Eslovenia vs. Escocia
|0-0
|UEFA Nations League
|08/10/2017
|Eslovenia vs. Escocia
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2017
|Escocia vs. Eslovenia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|29/02/2012
|Eslovenia vs. Escocia
|1-1
|Friendlies
|12/10/2005
|Eslovenia vs. Escocia
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/09/2004
|Escocia vs. Eslovenia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Escocia y Eslovenia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Escocia suma 4 puntos en el torneo.
- Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.