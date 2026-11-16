Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Macedonia del Norte vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

North Macedonia vs. Slovenia, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Slovenia, Liga de Naciones

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hay mucho margen para Macedonia del Norte, que todavía no sumó un punto en esta Liga de Naciones. Eslovenia, en cambio, llega con la chance de meterle presión a la tabla en los últimos metros del torneo.

Para el local ya casi no queda nada en juego salvo el orgullo, mientras que Eslovenia puede sacar provecho de un rival que no gana hace rato.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte está último en su grupo con cero unidades en cinco presentaciones. Viene de caer 1-2 ante Escocia de visitante y antes había perdido 0-3 con Suiza, también lejos de casa: la última vez que jugó en su estadio tampoco pudo, 0-2 frente a los escoceses. La diferencia de gol tampoco ayuda y el equipo necesita como sea cortar esa racha negativa.

Eslovenia llega en una posición bastante más cómoda, 23° con 8 puntos tras cinco fechas. Rescató un 0-0 como local frente a Suiza en la última jornada, después de un triunfo 2-1 de visitante ante Escocia que le dio aire. Antes había caído 1-2 con los suizos, pero el balance reciente muestra a un equipo que compite parejo cada vez que sale a la cancha.

El historial entre Macedonia del Norte y Eslovenia

Son ocho antecedentes entre ambos y la ventaja histórica es para Macedonia del Norte, con 4 victorias contra 2 de Eslovenia y 2 empates. En goles también manda el local de este lunes, 13 contra 9.

El cruce más reciente fue en septiembre de 2026 y ahí Eslovenia se impuso 2-0. Antes hubo dos igualdades consecutivas y partidos ajustados en casi todos los casos, salvo aquel 1-4 de 1993 que todavía es la mayor diferencia entre los dos.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Eslovenia vs. Macedonia del Norte2-0UEFA Nations League
01/06/2021Macedonia del Norte vs. Eslovenia1-1Friendlies
10/10/2019Macedonia del Norte vs. Eslovenia2-1UEFA European Championship Qualifiers
24/03/2019Eslovenia vs. Macedonia del Norte1-1UEFA European Championship Qualifiers
23/03/2016Eslovenia vs. Macedonia del Norte1-0Friendlies
14/11/2012Macedonia del Norte vs. Eslovenia3-2Friendlies
23/03/1994Macedonia del Norte vs. Eslovenia2-0Friendlies
27/10/1993Eslovenia vs. Macedonia del Norte1-4Friendlies

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 14:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 16:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
  • Eslovenia suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones