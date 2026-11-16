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Liga de Naciones

Alineaciones de Macedonia del Norte y Eslovenia para el duelo de la fecha 6 de la Liga de Naciones

Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

North Macedonia vs. Slovenia, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Slovenia, Liga de Naciones

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte viene de caer 1-2 ante Escocia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Eslovenia viene de empatar 0-0 con Suiza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Macedonia del Norte y Eslovenia

Macedonia del Norte (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Bojan Ilievski, Mario Mladenovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Enis Bardhi, Darko Churlinov, Jani Atanasov, Eljif Elmas, Elmin Rastoder, Ljupco Doriev. DT: Goce Sedloski.

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Eslovenia (5-4-1): Jan Oblak, Srdjan Kuzmić, Vanja Drkušić, David Zec, Žan Zaletel, Erik Janža, Aljoša Matko, Mark Zabukovnik, Adam Gnezda Čerin, Danijel Šturm, Žan Vipotnik.

La previa de Macedonia del Norte y Eslovenia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 16:45 (hora de Argentina)
  • Historial: 8 cruces — Macedonia del Norte ganó 4, Eslovenia ganó 2 y empataron 2
  • Último antecedente: 29/09/2026: Eslovenia 2-0 Macedonia del Norte
Redacción Bolavip
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