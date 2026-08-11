Trump respalda a Infantino y apunta contra sus detractores en FIFA

El presidente de Estados Unidos afirmó que el último Mundial fue el más exitoso de la historia y focalizó en lo rentable que fue.

El Mundial 2026 dejó en claro que la intención de la FIFA es hacer del fútbol un negocio redituable cada vez más grande. El ejemplo más claro fue la imposición de las pausas de hidratación de tres minutos por tiempo, además del entretiempo de media hora.

Donald Trump, que de fútbol sabe poco y nada, siempre apoyó la idea y fue protagonista de la Copa del Mundo. Fue él quien le entregó el trofeo a Rodri, capitán de la Selección de España, y además fue figura central en una de las grandes polémicas.

La Selección de Estados Unidos revirtió una expulsión -la de Folarin Balogun- y el presidente del país tuvo un rol clave. De hecho, él mismo aceptó que llamó a Infantino para que eso suceda, dejando en claro que no comprende nada de fútbol y que con el presidente de la FIFA puede hacer lo que quiere.

Este tipo de decisiones generó gran revuelo en el mundo del fútbol y el futuro de Infantino al frente de la FIFA comenzó a estar en duda. Sin ir más lejos fueron varias las asociaciones que se manifestaron abiertamente en contra de él. En marzo de 2027 habrá elecciones en la casa madre del fútbol mundial y el actual presidente corre riesgo de reelección.

¿Qué dijo Trump sobre Infantino?

A través de su cuenta de Truth, Trump afirmó: “La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier razón, llegara a considerar reemplazar al presidente Gianni Infantino. Es fantástico, y acaba de presidir el Mundial más exitoso, cuatro veces más, jamás presentado. Si él se va, nunca volverá a ser tan exitoso o rentable. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT”.

Trump e Infantino. (Foto: Getty).

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