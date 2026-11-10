El entrenador francés, que ocupa un cargo en el organismo internacional, definirá en los próximos días si se presenta en las elecciones.

En medio de la celebración del Mundial 2026 se desgastó la relación de Gianni Infantino con la UEFA luego de que se diera a conocer su intención de vender acciones de la cita mundialista. Pocos días después, el presidente de la FIFA dio marcha atrás, pero la tensión no cedió.

Además del organismo europeo, CONCACAF y la AFC pusieron el grito en el cielo en contra de este plan de vender el Mundial al mejor postor. Desde el viejo continente podría surgir ahora una alternativa para las próximas elecciones.

Según adelantó BBC Sport, Arsene Wenger está considerando seriamente presentarse a los próximos comicios de 2027 para pelearle la presidencia a Infantino, que va por 4 años más en el cargo.

El exentrenador francés, que ganó todo en Inglaterra con Arsenal, se desempeña como Director de Desarrollo Global en la FIFA, pero podría aspirar a liderarlo todo si decide dar ese paso respaldado por los integrantes de la UEFA.

Por lo pronto, Wenger tiene hasta el 18 de noviembre para presentarse oficialmente como candidato para las elecciones de marzo en Marruecos. Hasta ahora, además de Infantino, están confirmados el japonés Kozo Tashima y el suizo Ramón Vega como aspirantes al trono del fútbol.

Wenger analiza presentarse a las elecciones de la FIFA. (Fot: Getty)

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El trabajo de Arsene Wenger en la FIFA

Desde que el directivo de 77 años forma parte de la FIFA se encarga de promover la detección de talentos y el desarrollo de jóvenes alrededor del planeta, además de la creación de nuevos torneos como el Mundial Sub 15. En cuanto al juego, propuso aplicar la Ley Wenger para sancionar los offside. Esta regla sancionaría el fuera de juego en caso de que todo el cuerpo del delantero esté por delante de la línea del defensor.

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