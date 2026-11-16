Las federaciones europeas apoyarán de forma unánime a uno de los suyos para intentar derrocar al actual mandatario de la FIFA.

El 18 de marzo de 2027, en Rabat, Marruecos, se celebrarán las elecciones para la presidencia de la FIFA. Gianni Infantino va por la reelección, pero de a poco aparecen más candidatos para intentar arrebatarle el trono que ocupa desde febrero de 2026.

El suizo cuenta con el apoyo de las federaciones de Sudamérica, África y Asia, pero también es reprobado por otros sectores del planeta. UEFA está en la otra vereda con respecto a Infantino y CONCACAF también apunta a votar en contra en los comicios.

En ese contexto, UEFA anunció este lunes que su candidato en las elecciones será Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol y que contará con el apoyo unánime de todas las naciones de la confederación europea.

“Philippe Diallo cuenta con una dilatada experiencia en todos los niveles del fútbol, ​​habiendo dirigido la organización que representa a los clubes de fútbol profesional franceses, formado parte de la junta directiva de la liga profesional francesa y de las estructuras de resolución de conflictos de la FIFA, antes de convertirse en presidente de la FFF y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023”, anunció la UEFA.

Con tiempo hasta el miércoles 18 para presentar las listas, Diallo asoma como una opción firme para ocupar la presidencia de la FIFA al presentarse como el principal contendiente de Infantino. Además, se presentarían el suizo Ramón Vega y el japonés Kozo Tashima.

Diallo junto a Ceferin, presidente de la UEFA. (Foto: Getty)

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El comunicado completo de UEFA para apoyar a Philippe Diallo

En una reunión celebrada hoy y presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, las federaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y el Consejo de la FIFA invitaron a Philippe Diallo , presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo de 2027 y le prometieron unánimemente su pleno apoyo.

Philippe Diallo cuenta con una dilatada experiencia en todos los niveles del fútbol, ​​habiendo dirigido la organización que representa a los clubes de fútbol profesional franceses, formado parte de la junta directiva de la liga profesional francesa y de las estructuras de resolución de conflictos de la FIFA, antes de convertirse en presidente de la FFF y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023.

Ante la profunda preocupación por el rumbo de la FIFA, las federaciones nacionales hicieron un llamamiento a la unidad y la confianza renovadas dentro de la comunidad futbolística mundial. Asimismo, exigieron una FIFA que sitúe el desarrollo del fútbol en todas las regiones del mundo en el centro de su misión, que mantenga los más altos estándares de gobernanza y que trabaje en estrecha colaboración con sus federaciones miembro, confederaciones y demás actores del fútbol. Expresaron su plena confianza en Philippe Diallo para que lidere el proceso necesario para alcanzar esta meta.

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Philippe Diallo ha aceptado la invitación para presentarse como candidato. Su candidatura será ratificada formalmente por el Comité Ejecutivo de la FFF en su reunión de mañana.

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