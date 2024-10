Jugó con Messi en Barcelona y eligió entre Boca y River: "Si me invitan voy de cabeza"

El clásico entre Boca Juniors y River Plate es uno de los más populares alrededor del planeta. A menudo, las estrellas del fútbol se meten en la polémica al elegir uno de los dos gigantes de Argentina y recientemente lo hizo uno de los compañeros de Lionel Messi en Barcelona.

En charla con Momo Benavides para ESPN, Óscar Mingueza se metió en el barro ante la pregunta sobre si prefiere al Xeneize o al Millonario. El streamer le presentó un libro de cada equipo y el actual futbolista de Celta de Vigo no dudó y se decantó por Boca.

“Me voy a quedar con este (Boca), porque lo que he visto aquí, también Riquelme, que estuvo ahí, fue un jugador que siempre me ha encantado, Me gustaba mucho cómo jugaba”, explicó Mingueza recordando la etapa de Román como figura del club de La Ribera.

Y se extendió: “Cuando era pequeño me quedaba con mi mejor amigo y siempre veíamos videos de campos de fútbol y nos fijábamos mucho en La Bombonera. Si pienso en la afición se me pone la piel de gallina. Siempre hablábamos de ojalá algún día jugar ahí. Me voy a quedar con este porque en mi infancia ha marcado más este equipo”.

Además, el defensor de 25 años reveló qué haría si recibe un llamado del presidente de Boca para visitar el estadio ubicado en Brandsen 805: “Si me invitan a la Bombonera voy de cabeza”.

Publicidad

Publicidad

Mingueza compartió la última temporada de Messi en Barcelona

Antes del histórico fichaje de la Pulga por Paris Saint-Germain, Mingueza y el argentino compartieron plantel en el blaugrana en aquella temporada 2020-2021. Mingueza, que venía de la Masía y tuvo gran protagonismo en su campaña debut, afrontó 39 encuentros aquel año.

En cuanto a títulos, no fue una temporada del todo memorable para Barcelona, aunque lograron levantar un trofeo: la Copa del Rey con goleada por 4-0 a Athletic Club en la final.