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Liga de Naciones

Kosovo vs. Israel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kosovo vs. Israel, Liga de Naciones
Kosovo vs. Israel, Liga de Naciones

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatar sin goles, Kosovo e Israel se vuelven a cruzar y esta vez hay algo más que el resultado en juego: ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo en esta Liga de Naciones.

La tabla los tiene lejos de los puestos que importan, pero todavía hay partidos por delante y una victoria cambia el panorama de golpe para cualquiera de los dos.

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La actualidad de ambos equipos

Kosovo llega con el envión anímico de haber sacado un punto en Austria tras ir perdiendo, un empate 1-1 que le permitió cortar la mala racha que traía después de la derrota en la fecha anterior ante ese mismo rival. Con 5 puntos en cuatro fechas, el equipo se mete en este partido sabiendo que un triunfo lo acerca a pelear más arriba.

Israel, en cambio, no logra despegar: acumula dos empates y una derrota contundente en sus últimos tres compromisos, el más reciente un 1-1 de visitante frente a Irlanda. Con solo 2 unidades en el certamen, necesita con urgencia un resultado positivo para no quedar relegado en la zona baja de la tabla.

El historial entre Kosovo e Israel

Se enfrentaron en tres ocasiones y Kosovo se impuso en una, mientras que las otras dos terminaron igualadas, sin que Israel haya logrado ganar ninguna. El balance de goles también favorece a los kosovares, que convirtieron dos tantos contra uno del rival en todo el historial. El antecedente más reciente es justamente el 0-0 de hace unas semanas, que se suma a un cruce de 2023 donde Kosovo ganó 1-0 y otro, también de ese año, que terminó 1-1.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Israel vs. Kosovo0-0UEFA Nations League
12/11/2023Kosovo vs. Israel1-0UEFA European Championship Qualifiers
25/03/2023Israel vs. Kosovo1-1UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Kosovo suma 5 puntos en el torneo.
  • Israel suma 2 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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