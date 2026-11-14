Kosovo vs. Israel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatar sin goles, Kosovo e Israel se vuelven a cruzar y esta vez hay algo más que el resultado en juego: ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo en esta Liga de Naciones.

La tabla los tiene lejos de los puestos que importan, pero todavía hay partidos por delante y una victoria cambia el panorama de golpe para cualquiera de los dos.

La actualidad de ambos equipos

Kosovo llega con el envión anímico de haber sacado un punto en Austria tras ir perdiendo, un empate 1-1 que le permitió cortar la mala racha que traía después de la derrota en la fecha anterior ante ese mismo rival. Con 5 puntos en cuatro fechas, el equipo se mete en este partido sabiendo que un triunfo lo acerca a pelear más arriba.

Israel, en cambio, no logra despegar: acumula dos empates y una derrota contundente en sus últimos tres compromisos, el más reciente un 1-1 de visitante frente a Irlanda. Con solo 2 unidades en el certamen, necesita con urgencia un resultado positivo para no quedar relegado en la zona baja de la tabla.

El historial entre Kosovo e Israel

Se enfrentaron en tres ocasiones y Kosovo se impuso en una, mientras que las otras dos terminaron igualadas, sin que Israel haya logrado ganar ninguna. El balance de goles también favorece a los kosovares, que convirtieron dos tantos contra uno del rival en todo el historial. El antecedente más reciente es justamente el 0-0 de hace unas semanas, que se suma a un cruce de 2023 donde Kosovo ganó 1-0 y otro, también de ese año, que terminó 1-1.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Israel vs. Kosovo 0-0 UEFA Nations League 12/11/2023 Kosovo vs. Israel 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 25/03/2023 Israel vs. Kosovo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

Argentina: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis