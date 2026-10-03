Kosovo vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kosovo y Austria se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre, apenas una semana después de haberse enfrentado en la misma fecha FIFA, y esta vez el equipo local buscará revancha inmediata.

La Liga de Naciones sigue repartiendo puntos clave en la zona media de la tabla y ninguno de los dos quiere quedar descolgado del pelotón de arriba en su grupo.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kosovo llega con sensaciones mixtas: después de perder con claridad ante el propio Austria, reaccionó con un empate sin goles como visitante frente a Israel. Esa paridad le permitió sumar un punto que lo mantiene con chances de pelear posiciones, aunque todavía no logra ganarle a un rival directo en lo que va del certamen.

Austria, en cambio, llega entonado. Viene de un empate 2-2 como visitante ante Irlanda, resultado que no le impidió seguir arriba en la tabla gracias a los siete puntos acumulados. Antes de eso había goleado 3-1 tanto a Kosovo como a Israel, una seguidilla que lo instaló entre los equipos más sólidos de su zona.

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El historial entre Kosovo y Austria

El historial reciente entre ambos es corto pero contundente: se enfrentaron una sola vez y ganó Austria por 3-1, de local, hace apenas una semana. Kosovo todavía no pudo quedarse con ningún punto en los antecedentes directos contra este rival.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Austria vs. Kosovo 3-1 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis