Kosovo vs. Austria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Kosovo y Austria se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre, apenas una semana después de haberse enfrentado en la misma fecha FIFA, y esta vez el equipo local buscará revancha inmediata.
La Liga de Naciones sigue repartiendo puntos clave en la zona media de la tabla y ninguno de los dos quiere quedar descolgado del pelotón de arriba en su grupo.
Horario del partido
- Argentina: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Kosovo llega con sensaciones mixtas: después de perder con claridad ante el propio Austria, reaccionó con un empate sin goles como visitante frente a Israel. Esa paridad le permitió sumar un punto que lo mantiene con chances de pelear posiciones, aunque todavía no logra ganarle a un rival directo en lo que va del certamen.
Austria, en cambio, llega entonado. Viene de un empate 2-2 como visitante ante Irlanda, resultado que no le impidió seguir arriba en la tabla gracias a los siete puntos acumulados. Antes de eso había goleado 3-1 tanto a Kosovo como a Israel, una seguidilla que lo instaló entre los equipos más sólidos de su zona.
El historial entre Kosovo y Austria
El historial reciente entre ambos es corto pero contundente: se enfrentaron una sola vez y ganó Austria por 3-1, de local, hace apenas una semana. Kosovo todavía no pudo quedarse con ningún punto en los antecedentes directos contra este rival.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Austria vs. Kosovo
|3-1
|UEFA Nations League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Kosovo suma 4 puntos en el torneo.
- Austria suma 7 puntos en el torneo.