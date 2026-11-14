Alineaciones de Kosovo e Israel para el duelo de la fecha 5 de la Liga de Naciones

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Kosovo viene de empatar 1-1 con Austria y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Israel viene de empatar 1-1 con Irlanda y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Kosovo e Israel
Kosovo (3-4-2-1): Arijanet Murić, Kreshnik Hajrizi, Ilir Krasniqi, Ron Raçi, Edon Zhegrova, Mërgim Vojvoda, Leon Avdullahu, Veldin Hodža, Vedat Muriqi, Dion Gallapeni, Fisnik Asllani. DT: Franco Foda.
Israel (3-4-2-1): Daniel Peretz, Raz Shlomo, Idan Nachmias, Nikita Stoinov, Eli Dasa, Idan Toklomati, Niv Yehoshua, Dor Peretz, Oscar Gloukh, Ethane Azoulay, Dor Turgeman. DT: Ran Ben Shimon.
La previa de Kosovo e Israel: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 14 de noviembre
- Hora: 11:00 (hora de Argentina)
- Historial: 3 cruces — Kosovo ganó 1, Israel ganó 0 y empataron 2
- Último antecedente: 01/10/2026: Israel 0-0 Kosovo
- Próximo partido de Kosovo: vs. Irlanda, martes 17 de noviembre
- Próximo partido de Israel: vs. Austria, martes 17 de noviembre