Gemini, la IA de Google, dio su top tres para el galardón, así como también determinó la posición de Lionel Messi.

En el The London Palladium de Londres, Inglaterra, la prestigiosa revista Football France llevará a cabo una nueva edición de la entrega del Balón de Oro, galardón que premia a los futbolistas, clubes y entrenadores por sus respectivos rendimientos a lo largo de la última temporada, tanto a nivel masculino como femenino.

Con Lionel Messi nominado y en búsqueda de su noveno trofeo, son 30 los jugadores que están nominados a pelear por este reconocimiento. Dentro de esta lista, también hay otro jugador argentino, como lo es Lautaro Martínez, quien viene de un gran año en Inter de Milán.

Para esta edición del Balón de Oro, los votantes tendrán en cuenta el desempeño de los futbolistas en la última temporada, que está comprendida desde el 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, día en el que se disputó la final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

En este sentido, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que de su predicción al respecto del podio, así como también en qué posición quedará Lionel Messi, quien a los 39 años volvió a ser nominado tras estar ausente en la edición pasada.

La Inteligencia Artificial adelantó el ganador del Balón de Oro 2026

Dentro de su análisis, Gemini determinó que el ganador será Lamine Yamal, mientras que Harry Kane quedará segundo y Kylian Mbappé cerrará el podio. Lionel Messi, por su parte, se ubicará fuera de los 10 primeros, y peleará por quedar entre el 12° y 15° puesto.

1. Lamine Yamal

Su papel como figura principal en la consagración de España en el Mundial de Norteamérica 2026 le otorga la máxima ventaja. Ser el líder creativo y desequilibrante de una selección campeona del mundo, sumado a una temporada consagratoria y de madurez absoluta en el Barcelona, lo convierte en el candidato ineludible al máximo galardón. El peso histórico del torneo internacional inclina la balanza a su favor.

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2. Harry Kane

El delantero inglés sostiene su candidatura sobre métricas individuales irreprochables. Su campaña con el Bayern Múnich estuvo marcada por una voracidad goleadora que le aseguró la Bota de Oro europea, dominando los registros de anotación tanto en la Bundesliga como en la Champions League, lo que lo consolida como el atacante más letal y constante de la temporada en el fútbol de clubes.

3. Kylian Mbappé

Su capacidad para brillar en los escenarios de mayor presión le asegura un lugar definitivo en el podio. Tras ganar una nueva Bota de Oro mundialista con 10 goles para Francia y consolidarse como la principal referencia ofensiva del Real Madrid en la búsqueda de títulos europeos, su impacto ofensivo y jerarquía individual siguen siendo determinantes.

Lionel Messi quedaría ubicado entre el 12º y el 15º puesto. La justificación de esta posición se basa en los siguientes factores:

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