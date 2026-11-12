De la Fuente estalló por Lamine Yamal: “Me molesta el invento”

El entrenador del combinado español dejó en claro por qué la estrella de Barcelona dirá ausente ante República Checa.

Este jueves, España se verá las caras con República Checa en Praga por la Nations League. Los campeones del mundo no podrán contar con Lamine Yamal ni Mikel Oyarzabal, ambos con molestias físicas. En la previa del encuentro hubo cuestionamientos por la ausencia de la joya de Barcelona, por lo que Luis de la Fuente salió al cruce de los periodistas.

En la conferencia de prensa previa al cruce ante República Checa, Luis de la Fuente dijo: “Lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad y el invento. Lo he contado todo todo porque es la única manera de que la gente sepa cuál es la realidad. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir”.

La explicación de Luis de la Fuente

El entrenador español detalló los motivos de la ausencia de Lamine Yamal: “Lamine tiene inflamación en la rodilla. Nuestro servicio médico lo vio y yo decidí que, para evitar este viaje, preferí que se quedara en su casa y entrenando con el club. Hablar desde el desconocimiento en la vida es triste, lamentable. Por eso vengo a dar luz”.

Además, agregó: “No me preocupan los mensajes de fuera porque ya estoy yo para aclararlo. La gente crea argumentos que no tienen que ver con la realidad. Lamine no tiene ningún privilegio. Esto lo hubiéramos hecho por cualquier otro jugador”.

Luis de la Fuente y Lamine Yamal durante el último Mundial. (Foto: Getty).

La probable formación de España ante República Checa

Si bien resta la confirmación de Luis de la Fuente, el once inicial de España ante República Checa es: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino; Álex Baena, Ferran Torres y Fermín López Marín.

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