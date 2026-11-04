Lewandowski suelta una advertencia para Lamine Yamal: “A la larga será un desafío”

A pesar de que Lamine Yamal sigue batiendo récords y dejando a los hinchas culés boquiabiertos fin de semana tras fin de semana, mucho se especula sobre su carrera a largo plazo y cuánto tiempo podrá mantenerse en la cima el campeón del mundo con España en el Mundial 2026.

El último en sumarse a esa ola de cuestionamientos fue nada más y nada menos que Robert Lewandowski, quien compartió equipo con Yamal en el Barcelona. Durante una entrevista en el podcast “Pardon My Take”, el actual delantero del Chicago Fire de la MLS lanzó un claro mensaje a Yamal y a otras jóvenes promesas que dieron el salto rápido al estrellato.

“Entrené con Lamine cuando tenía 15 años. Soy dos años más grande que su padre, pero él era especial desde el principio. A la larga, será un desafío para él mantenerse en la cima“, explicó Lewan durante la entrevista. “Porque, si empezás antes, es más difícil mantenerte arriba que si empezás más tarde. Por supuesto, de todos modos, depende de los jugadores y los clube”.

Una carrera distinta

Al contrario de Yamal, que se convirtió en una de las principales figuras del mundo del fútbol desde su aparición como un joven de apenas 15 años, Lewandowski tuvo que esperar su momento de fama y consagración futbolística. Sin dudas, la espera valió la pena.

Robert Lewandowski en la MLS.

Lewandowski dio el salto en su carrera en la temporada 2010/11, cuando llegó al Borussia Dortmund con 21 años. No obstante, no fue hasta la campaña siguiente que se convirtió en una estrella del deporte. Lewandowski convirtió 22 goles en la Bundesliga 2011/12, ayudando al Dortmund a clasificarse para la UEFA Champions League, donde el delantero polaco llevó su figura a otra dimensión.

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En su primer año disputando la Champions, Lewandowski anotó 10 goles en 13 partidos y guio a su equipo hasta la final. El resto es historia: el polaco se convirtió en una leyenda del fútbol y rompió récords por doquier.

Un mensaje especial

Claro está, Lamine Yamal no es Lewandowski: es su propio jugador. Sin embargo, haría bien en escuchar con atención los consejos del histórico delantero, aún vigente a los 38 años, que estuvo allí para presenciar su despegue.

En síntesis

Lamine Yamal hizo su debut como profesional con 15 años de edad .

. Robert Lewandowski declaró en el podcast Pardon My Take sobre la carrera de Lamine Yamal.

podcast Pardon My Take sobre la carrera de Lamine Yamal. Robert Lewandowski juega en el Chicago Fire de la MLS con 38 años de edad.