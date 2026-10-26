Balón de Oro 2026: cuándo se entrega y los argentinos nominados

Llegó el día. En el The London Palladium de Londres, Inglaterra, este lunes 26 de octubre, desde las 17.00 horas de Argentina, se llevará a cabo la ceremonia de entrega del Balón de Oro, el prestigioso galardón que es organizado por la Football France, y que destaca tanto a los mejores jugadores como entrenadores de la temporada a nivel masculino y femenino.
Con Lionel Messi y Lautaro Martínez nominados, habrá presencia argentina tanto para este trofeo, como también para el Lev Yashin, debido a que Dibu Martínez forma parte de los 10 arqueros que competirán para ser elegidos como el mejor de la temporada 2025/26.
A contraparte de los últimos años, quien no aparece es Lionel Scaloni. A pesar de llevar nuevamente a la Selección Argentina a la final del Mundial, el DT oriundo de Pujato no forma parte de la lista de los cinco nominados a ganar a mejor entrenador del año.
Así las cosas, dentro de los premios que son entregados por la Football France, donde también se destacan al club del año y a los mejores jugadores sub 21 del mundo, solamente habrá presencia de tres representantes argentinos, que competirán tanto por el Balón de Oro como por el Lev Yashin.
Los nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)
- Ousmane Dembelé (Francia/PSG)
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Hakimi (Marruecos/PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)
- Lamine Yamal (España/Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil/PSG)
- Lautaro Martínez (Argentina/Racing)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/PSG)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- Joao Neves (Portugal/PSG)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)
- William Pacho (Ecuador/PSG)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/Manchester City – Barcelona)
- Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
- Fabián Ruiz (España/PSG)
- William Saliba (Francia/Arsenal)
- Vitinha (Portugal/PSG)
- Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)
Los nominados al Lev Yashin
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
- Joan García (Barcelona)
- Édouard Mendy (Al-Ahli)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
- David Raya (Arsenal)
- Vozinha (Colo Colo)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Matvey Safonov (Paris Saint Germain)
Las nominadas a jugadora
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Bracelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
Los nominados a mejor entrenador masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Munich)
- Luis Enrique (Paris Saint Germain)
Los nominados a mejor entrenador femenino
- Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Selección de Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (BK Häcken)
Las nominadas a mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Los nominados a mejor club masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint Germain (Francia)
Los nominados a mejor club femenino
- Barcelona (España)
- Bayern Munich (Alemania)
- América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
Los nominados a mejor jugador sub 21
- Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain)
Las nominadas a mejor jugadora sub 21
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (Lyon)