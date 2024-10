El mediocampista Paul Pogba volverá a jugar de manera oficial luego de que el Tribunal Antidopaje de Italia lo sancionara con cuatro años por dar positivo de deshidroepiandrosterona. A pesar de que no cumplió el tiempo de sanción, ya que fue condenado en febrero de 2024, luego de ir a juicio y apelar, redujeron la pena.

Solamente deberá cumplir con una sanción de 18 meses, según confirmó Mail Sport, por lo que el volante francés que aún pertenece a Juventus, institución a la que arribó luego de quedar en libertad de acción tras no renovar su contrato con Manchester United, recién podrá volver a pisar un campo de juego a fines de marzo próximo.

A raíz de lo que había sido la sanción del TAS, el retorno de Pogba estaba planificado para sus 34 años, por lo que se había planteado la posibilidad de que colgara los botines y abandonara, de forma definitiva, la actividad profesional. Sin embargo, podrá sumarse a los entrenamientos de Juventus a fines de enero de 2025. Y como si fuese poco, le anularon la multa económica que ascendía a 5000 euros.

Durante las últimas horas, y luego de que se confirmara la reducción de la condena, el nacido en Lagny-sur-Marne realizó un comunicado a través de sus redes sociales, donde aseguró que está planificando lo que se viene para poder retomar con la actividad futbolística: “Por fin la pesadilla ha terminado. Tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, puedo esperar con ilusión el día en que pueda volver a perseguir mis sueños”, indicó.

“Siempre he afirmado que nunca violé conscientemente las normas de la Agencia Mundial Antidopaje al tomar un suplemento nutricional que me recetó un médico y que no afecta ni mejora el rendimiento de los atletas masculinos”, manifestó. Y añadió: “Juego con integridad y, aunque debo aceptar que se trata de un delito de responsabilidad estricta, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a los jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo que escucharon mi explicación”. Por otra parte, Pogba aseguró que “este ha sido un período enormemente angustiante en mi vida porque todo por lo que he trabajado tan duro ha quedado en suspenso”, además de que le agradeció a todos los fans por el constante apoyo.

Paul Pogba volvería a jugar en 2025.

Pogba agradeció el cariño de la gente

Paul Pogba se mostró sumamente agradecido con el público, y conmovido por haber recibido el calor del público en el Merkur Spiel-Arena: “Estoy feliz de sentir el cariño de la gente. Hoy vine a ver el partido de Francia y sentí un cariño muy grande de la afición, escucharlos cantar mi nombre a pesar del tiempo que llevo alejado de las canchas es muy lindo”.

El mediocampistafue campeón de la Copa del Mundo en Rusia 2018, como una de las máximas figuras de Francia, y también de la UEFA Nations League en 2021. Es una de las principales figuras de los últimos tiempos, y más allá de lo que haya sucedido con él en los últimos años, y lo que podría suceder con su carrera, seguirá recibiendo el calor de los suyos.

La situación de Pogba con Juventus tras su doping

Pogba no juega desde febrero de 2024, cuando se hizo oficial su sanción, y venía de varias temporadas en las que no logró disputar demasiados partidos y lejos estuvo de mostrar su mejor nivel. Por lo general, producto de lesiones múltiples. Aún así, sigue teniendo contrato vigente con Juventus, que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

“Todavía soy jugador de la Juventus. Tengo contrato. Pero no he tenido la oportunidad de hablar con el director deportivo ni el entrenador. Hay silencio… creo que están esperando el resultado del recurso, y luego hablaremos“, explicó a la prensa.

El francés tiene contrato con la Vecchia Signora hasta junio del 2026, luego de firmar su vínculo con el club en 2022 como agente libre, tras seis temporadas en Manchester United.