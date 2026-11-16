Lituania vs. Liechtenstein en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Lituania ya se midió con Liechtenstein hace apenas unas semanas y se quedó con una victoria cómoda. Ahora tiene la chance de repetir el golpe y asegurarse un lugar más cómodo en la tabla del grupo.

No hay demasiado margen para la sorpresa en el historial reciente, pero en la Liga de Naciones cada punto pesa para definir ascensos y descensos de categoría.

La actualidad de ambos equipos

Lituania llega con un andar irregular: después de golear a este mismo rival en septiembre, empató ante Azerbaiyán y después cayó con el mismo equipo en la última fecha. Son 4 puntos en tres partidos y la idea es volver a sumar de local para no complicarse en la lucha por la posición 37 que ocupa hoy.

Liechtenstein no logra despegar en esta Liga de Naciones. Un empate sin goles y dos derrotas, una de ellas justamente ante Lituania, lo dejan con un solo punto y 49° en la clasificación general. El equipo visitante llega golpeado tras perder también su último compromiso como local frente a Azerbaiyán.

El historial entre Lituania y Liechtenstein

La historia entre ambos es claramente favorable a Lituania, que ganó 5 de los 7 enfrentamientos directos, con 10 goles a favor contra apenas 3 en contra. Liechtenstein solo pudo quedarse con un triunfo, allá por 2011, y hubo un único empate sin goles en toda la serie.

El antecedente más fresco es el de septiembre pasado, cuando Lituania se impuso 2-0 como visitante en esta misma Liga de Naciones, repitiendo un patrón que se mantiene desde hace casi tres décadas.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA Nations League 10/09/2013 Lituania vs. Liechtenstein 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 12/10/2012 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2011 Lituania vs. Liechtenstein 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 03/06/2011 Liechtenstein vs. Lituania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/04/1997 Liechtenstein vs. Lituania 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 09/10/1996 Lituania vs. Liechtenstein 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Gibraltar vs. Malta — lunes 16 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Lituania suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.